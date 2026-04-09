Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έμεινε πίσω στην μάχη της 10ης θέσης

Η ΑΕΚ ηττήθηκε στην Μαδρίτη από την Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά του Conference League και θα ψάξει το θαύμα στην Allwyn Arena την επόμενη Πέμπτη (16/4). Η ήττα αυτή είχε αντίκτυπο και στην βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA, καθώς οι πιθανότητες για να σκαρφαλώσουμε στην 10η θέση μειώθηκαν.

Η Ελλάδα κυνηγάει την Τσεχία, με την οποία υπάρχει διαφορά 613 πόντων. Η διαφορά αυτή δεν μειώθηκε και ακόμα και αν η ΑΕΚ κερδίσει στην ρεβάνς, αλλά δεν προκριθεί, η Ελλάδα θα τερματίσει στην 11η θέση. Ο μόνος τρόπος να σκαρφαλώσουμε στην 10δα θα είναι αν η Ένωση προκριθεί, που σημαίνει ότι θα η Ελλάδα θα πάρει 500 πόντους, αλλά θα συνεχίσει στην διοργάνωση και θα έχει πιθανότητες να ξεπεράσει την Τσεχία.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 51.875 (0/5)

10. Τσεχία 48.525 ( 0/5)

11. Ελλάδα 48.012 (1/5)

12. Πολωνία 46.750 (0/4)

13. Δανία 42.306 (0/4)

14. Νορβηγία 41.237 (0/5)

15. Κύπρος 35.693 (0/4)