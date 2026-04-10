Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Τι γράφει ο ισπανικός Τύπος για την ήττα της Ένωσης στη Μαδρίτη

Η ευρεία νίκη της Ράγιο Βαγεκάνο με 3-0 απέναντι στην ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League βρέθηκε στο επίκεντρο του ισπανικού Τύπου, με τα μεγάλα μέσα να κάνουν λόγο για καθοριστικό βήμα πρόκρισης.

Marca: «Ας συνεχιστεί το πάρτι - Απαίσια εμφάνιση του Γιόβιτς»

Η Marca στάθηκε στην εκρηκτική εκκίνηση των Μαδριλένων, επισημαίνοντας πως το γρήγορο προβάδισμα έβαλε τις βάσεις για μία άνετη επικράτηση. Ενώ τονίζει πως η Ράγιο θα μπορούσε να βρει κι άλλα γκολ απέναντι στην απογοητευμένη ΑΕΚ.

Επίσης, λόγω και της παρουσίας του στα ισπανικά γήπεδα στο παρελθόν, στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Λούκα Γιόβιτς, με τη γνωστή εφημερίδα να χαρακτηρίζει την εμφάνισή του απαίσια ενώ στάθηκε στην κίτρινη που τον θέτει εκτός από τη ρεβάνς της Αθήνας: «Η εικόνα του Γιόβιτς , ο οποίος ολοκλήρωσε την απαίσια εμφάνισή του τιμωρήθηκε για τον επαναληπτικό αγώνα με μια χαζή κίτρινη κάρτα πάνω στον Μπατάγια, ήταν η καλύτερη απόδειξη γι' αυτό.»

AS: «Η EuroRayo είναι κοντά στα ημιτελικά»

Η μαδριλένικη AS χρησιμοποιεί χαρακτηριστικό τίτλο, μιλώντας για «EuroRayo» που «αγγίζει τα ημιτελικά», δίνοντας έμφαση στην ένταση και την ομαδική λειτουργία της ισπανικής ομάδας. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι το ματς κρίθηκε από την αποτελεσματικότητα της Ράγιο και την ώθηση της έδρας, ενώ η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά. Επίσης χαρακτηρίζει την νίκη της ισπανικής ομάδας σαν έπος ανάλογο με την Οδύσσεια που η ΑΕΚ δύσκολα θα καταφέρει να ξεχάσει.

El Pais: «Η Ράγιο Βαγιεκάνο κέρδισε την ΑΕΚ και πλησιάζει στον Όλυμπο των Ημιτελικών του Conference»

Στο ίδιο μήκος κύματος, η El País κάνει λόγο για «μεγάλο βήμα» της Ράγιο προς τα ημιτελικά, τονίζοντας την εξαιρετική ατμόσφαιρα στο Βαγιέκας και τη συνολικά «σταθερή και γεμάτη ουσία εμφάνιση» των Μαδριλένων. Επισημαίνεται ότι η Ράγιο εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και άφησε την πρόκριση «στο χέρι της» ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα.