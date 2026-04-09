Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ 3-0: Αδράνειες και αναποτελεσματικότητα έφεραν την ήττα στο «Βαγιέκας»

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγιεκάνο στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα προημιτελικά του Conference League. Η Ένωση είχε πολλές αδράνειες αμυντικά και σε συνδυασμό με την επιθετική της δυστοκία ηττήθηκε με 3-0.

Οι φιλοξενούμενοι πλήρωσαν τα αμυντικά τους λάθη και την έλλειψη καθαρού μυαλού μπροστά στην αντίπαλη εστία. Τα γκολ για τους γηπεδούχους πέτυχαν ο Αγκομάς στο 2', ο Ουνάι Λόπεζ στο 47 και ο Παλαθόν στο 72'.

Η αναμέτρηση

Δυναμικό ξεκίνημα για την Ράγιο καθώς άνοιξε το σκορ στην πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης, μόλις στο 2ο λεπτό όταν μετά από σέντρα από τα αριστερά από τον Γκαρσία, ο Αγκομάς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσια. Στο 7’ η Ένωση βρέθηκε κοντά στην ισοφάριση με τον Γιόβιτς που μπήκε στην περιοχή και σούταρε, όμως ο Λεζέν έβαλε την προβολή και παραχώρησε κόρνερ. Στο 20ο λεπτό ήρθε ακόμα μια αδράνεια από την Ένωση μέσα στην περιοχή, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα βρέθηκε στον Αγκομάς που σούταρε και ο Λεζέν με τακουνάκι αιφνιδίασε τον Στρακόσια και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Αυτό ήταν ένα καμπανάκι ακόμα για τους φιλοξενούμενους καθώς δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά το παιχνίδι.

Οι παίκτες της Ράγιο πανηγυρίζουν το πρώτο γκολ / Eurokinissi

Η ΑΕΚ άρχισε να ανεβάζει στροφές επιθετικά και στο 25' είχε μια τεράστια διπλή ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Ο Μάνταλος έφερε την μπάλα στην περιοχή με εκτέλεση φάουλ, ο Βάργκα έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι μετά από δύσκολη επέμβαση του Μπατάγια, ενώ στην συνέχεια ο Κοιτά σούταρε πάνω σε σώματα αμυντικών. Στο 35ο λεπτό η Ένωση είχε την μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου για να σκοράρει, όταν μετά από κακή συνεννόηση των αμυντικών ο Κοιτά βγήκε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα, όμως άργησε να αποφασίσει τι θα κάνει, γλίστρησε και σπατάλησε μια τεράστια ευκαιρία. Η ΑΕΚ έδειχνε να βρίσκει τρόπους να απειλεί, χωρίς όμως να καταφέρει να τους μετουσιώσει σε γκολ. Η Ράγιο απάντησε στις ευκαιρίες με ένα μακρινό σουτ του Άλβαρεζ που πέρασε ελάχιστα άουτ στο 39’. Στο 42’ μετά από τρομερό γύρισμα του Πήλιου, ο Κοιτά και πάλι σούταρε όμως έκοψε στην γραμμή ο Τσαβαρία σωτήρια. Στο 47’ ήρθε τελικά το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, μετά από σουτ του Αγκομάς ο Στρακόσια απέκρουσε και στην επαναφορά ο Ουνάι Λόπεζ μόνος του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-0 στο χειρότερο σημείο, λίγο πριν λήξει το ημίχρονο.

Μοιραίος και άστοχος στο πρώτο ημίχρονο ο Κοϊτά/ Eurokinissi

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΚ κράτησε μπάλα και ήταν άκρως πιεστική, με την Ράγιο να κλείνει τους χώρους στα μετόπισθεν καλά για να μην αφήνει την Ένωση να απειλήσει. Η πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου ήταν όμως για τους γηπεδούχους στο 56' μετά από γύρισμα στην περιοχή από τα δεξιά του Ντε Φρούτος, ο Αλεμάο πλασάρει και στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Στο 72' τα πράγματα έγιναν χειρότερα για την Ένωση όταν ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για χέρι του Ρέλβας, το οποίο μετουσίωσε σε γκολ ο Παλαθόν για να κάνει το 3-0. Στο 91' οι «κιτρινόμαυροι» είχαν μια ευκαιρία ακόμα να μειώσουν με μια κεφαλιά του Ζίνι να περνάει ελάχιστα έξω. Η ΑΕΚ γνώρισε μια ήττα που κάνει πολύ δύσκολο το έργο της για τον επαναληπτικό και γενικότερα την υπόθεση «πρόκριση».

Συνθέσεις:

Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάγια, Ράτσιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία, Λόπεζ(Αλεμάο 56’), Σις, Αγκομάς(Ντίαθ 55’), Παλαθόν(Καμέγιο 80’), Γκαρσία(Εσπίνο 66’), Ντε Φρούτος(Βαλεντίν 80’)

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μάνταλος(Μαρίν 46’), Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα(Γκατσίνοβιτς 71’), Βάργκα(Ζίνι 71’), Γιόβιτς