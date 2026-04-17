Πώς είδε ο ισπανικός Τύπος την πρόκριση της Βαγιεκάνο κόντρα στην ΑΕΚ: «Άντεξε την ελληνική επίθεση»

Η πρόκριση της Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στην ΑΕΚ δεν πέρασε απαρατήρητη από τα μεγάλα ισπανικά μέσα, με τις Marca και AS να στέκονται στην πίεση που δέχθηκαν οι Μαδριλένοι στην Αθήνα, αλλά και στον καθοριστικό ρόλο του Ίσι Παλαθόν, ο οποίος με το γκολ του «σφράγισε» το εισιτήριο για τους «4» του Conference League, με συνολικό σκορ 4-3 υπέρ των Ισπανών.

Marca: «Ο Ίσι την τοποθέτησε στην ιστορία σε μια δύσκολη πρόκριση»

Η Marca παρουσιάζει τη ρεβάνς της Αθήνας ως ένα παιχνίδι επιβίωσης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Το ισπανικό μέσο δίνει έμφαση στην πίεση που άσκησε η ΑΕΚ, σημειώνοντας ότι η ελληνική ομάδα έφερε την πρόκριση στα όρια της ανατροπής με το 3-0.



Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ομάδα της Μαδρίτης «λύγισε» αγωνιστικά, αλλά δεν κατέρρευσε. Η Marca στέκεται στον χαρακτήρα των φιλοξενούμενων και τονίζει πως το γκολ του Ίζι αποτέλεσε σημείο καμπής, μετατρέποντας μια βραδιά αγωνίας σε ιστορική πρόκριση, καθώς είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Βαγιέκας φτάνει σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

AS: «Η Ράγιο έφτασε στον Όλυμπο»

Η AS υιοθετεί έναν έντονα συμβολικό και μυθολογικό τόνο για να περιγράψει τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία της Ράγιο απέναντι στην ΑΕΚ. Παρουσιάζει τη νίκη με 3-1,αλλά την πρόκριση με συνολικό 4-3 ως μια «θεϊκή» βραδιά, συγκρίνοντας τους ποδοσφαιριστές με θεούς της ελληνικής μυθολογίας, προβάλλοντας το θάρρος, την αντοχή και τη συλλογική τους προσπάθεια. Ο Λεζέν χαρακτηρίζεται πολεμιστής, ο Ίσι παρουσιάζεται ως δύναμη που προκαλεί «σεισμό», ενώ άλλοι παίκτες συμβολίζουν την εργατικότητα και την ψυχραιμία της ομάδας.

Cadena SER: «Η Ράγιο άντεξε την ελληνική επίθεση»

Η Cadena SER στέκεται περισσότερο στην εικόνα του παιχνιδιού, τονίζοντας ότι η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο και έφερε τη σειρά στα ίσα. Σύμφωνα με την ισπανική ανάλυση, η ελληνική ομάδα πίεσε έντονα και δημιούργησε συνθήκες ανατροπής, όμως η Ράγιο άντεξε στα κρίσιμα σημεία.Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι το γκολ των Ισπανών ήρθε σε κομβική στιγμή, «παγώνοντας» την ατμόσφαιρα στην Αθήνα και δίνοντας εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης στη Ράγιο

El País: «Ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά, η Ράγιο έδειξε θάρρος στην Αθήνα»

Η El País δίνει έμφαση στη σημασία της πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου. Το μέσο τονίζει ότι, παρά την έντονη πίεση της ΑΕΚ και την ατμόσφαιρα στην Αθήνα, η ομάδα της Μαδρίτης έδειξε αντοχές και πήρε μια σπουδαία πρόκριση.