Άγρια σύρραξη: Security χώριζαν τους παίκτες Στρασβούργου και Μάιντς στα προημιτελικά του Conference

Σε έναν αγώνα που ήταν «μονόλογος» για τους Γάλλους, καθαρίζοντας το παιχνίδι με 4-0 και παίρνοντας τη πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League (συνολικό σκορ 4-2), ένας πανηγυρισμός έμελλε να «ανάψει τα αίματα».

Συγκεκριμένα ο Γκόντο, ο μέσος του Στρασβούργου επέλεξε να το «χαρεί» με έναν ιδιαίτερο τρόπο βγάζοντας τη φανέλα του και κάνοντάς τη «μπουγάδα» μπροστά στους Γερμανούς φιλάθλους. Αυτό εκνεύρισε έναν παίκτη της Μάιντς και μάλιστα τον Αμίρι, ο οποίος, κινήθηκε προς το μέρος του και ξεκίνησε να τον σπρώχνει. Ακολούθησε ένα «ροντέο» με τον Αμίρι να δέχεται τη κόκκινη κάρτα, ενώ ο Γκόντο «εισέπραξε» τη κίτρινη.