UEFA Ranking: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έφεραν την Ελλάδα μια ανάσα από τη «χρυσή» 10η θέση

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ευρωπαϊκή βραδιά της Πέμπτης (12/3) για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων έφεραν τη χώρα πιο κοντά στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA.



Ο Παναθηναϊκός σημείωσε σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις, ενώ λίγο αργότερα η ΑΕΚ επικράτησε με εμφατικό τρόπο της Τσέλιε. Οι δύο επιτυχίες προσέφεραν συνολικά 800 βαθμούς στην Ελλάδα στη φετινή συγκομιδή, ενισχύοντας τη θέση της στη μάχη για την πρώτη δεκάδα της κατάταξης.



Παράλληλα, τα αποτελέσματα δεν ήταν ευνοϊκά για την Τσεχία. Η Σπάρτα Πράγας γνώρισε την ήττα από την Άλκμααρ, ενώ η Σίγκμα Όλομουτς έμεινε στο 0-0 με τη Μάιντς, αποτέλεσμα που πρόσθεσε μόλις 200 βαθμούς στη συγκομιδή της χώρας. Έτσι, η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 10η Τσεχία μειώθηκε στους 613 βαθμούς.



Θετική ήταν η εξέλιξη και σε ό,τι αφορά την Πολωνία. Η Λεχ Πόζναν ηττήθηκε από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, γεγονός που επέτρεψε στην Ελλάδα να αυξήσει την απόσταση από τη 12η θέση. Πλέον, η διαφορά των δύο χωρών βρίσκεται στους 1.662 βαθμούς.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA στις θέσεις που ενδιαφέρουν:

09. Τουρκία 51.475 (+10.675 – 2/5)

10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 2/5)

11. Ελλάδα 47.912 (+13.700 – 2/5)

12. Πολωνία 46.250 (+15.250 – 2/4)

13. Δανία 42.006 (+12.150 – 1/4)

14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 1/5)

15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 1/4)

Η 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς προσφέρει σημαντικά προνόμια στις ομάδες της εκάστοτε χώρας για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.



Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής εξασφαλίζει απευθείας συμμετοχή στο League Stage του Champions League, ενώ ο κυπελλούχος ξεκινά από τα playoffs του Europa League. Παράλληλα, ο δεύτερος της βαθμολογίας μπαίνει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.