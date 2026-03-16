Νέρι Καστίγιο: Επισκέφθηκε το μουσείο του Ολυμπιακού (vid)

Ο Νέρι Καστίγιο επισκέφθηκε το νέο μουσείο του Ολυμπιακoύ και αναβίωσε στιγμές από τα χρόνια που φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Θυμίζουμε ότι, ο 41χρονος πλέον, Μεξικανός αγωνίστηκε στους Πειραιώτες την περίοδο 2000-2007 σκοράροντας 30 γκολ σε 105 συμμετοχές.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από διάφορα σημεία του μουσείου κατά την επίσκεψη του πρώην ποδοσφαιριστή.

