Τα δύο κλειδιά που έλυσαν τον γρίφο στον Ολυμπιακό και το μεγαλείο του Ταρέμι

Τα 65 κεράκια των γενεθλίων του έσβησε στην Κρήτη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τους παίκτες του να του κάνουν δώρο την τούρτα της νίκης, όπως ακριβώς την είχε παραγγείλει πριν από τη σέντρα του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ.

Μετά από αρκετό καιρό, ο Βάσκος κόουτς είδε την ομάδα του να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο, να φτάνει σε ένα ευρύ σκορ, να διατηρεί ανέπαφη την εστία της και να μην επιτρέπει στον αντίπαλο να την... δαγκώνει. Πάλι καλά, βέβαια, που ο ρέφερι πήγε να τα κάνει θάλασσα στη φάση που ενώ ο Ρέτσος έχει διώξει τη μπάλα, δείχνει πέναλτι, λάθος το οποίο απέτρεψε το VAR με συνοπτικές διαδικασίες. Εχει κι αυτό τη σημασία του, καθώς την ώρα που υποδείχθηκε αυτή η -πέρα για πέρα- λανθασμένη υπόδειξη, το σκορ ήταν στο 0-2.

Μιλώντας, ωστόσο, για ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός είχε χθες δύο φανερά κι ένα κρυφό... χαρτί που του επέτρεψαν να φύγει με φουλ του άσου από το «Παγκρήτιο». Πρώτα, απ' όλα η παρουσία του Ποντένσε στο αρχικό σχήμα, επέτρεψε στον έμπειρο τεχνικό να παρατάξει όλα του τα... όπλα κρούσης στην αρχική ενδεκάδα. Από τη μία ο κεφάτος Ντανιέλ, από την άλλη ο ορεξάτος Ζέλσον, όργωσαν το γήπεδο, βελτιώνοντας αρκετά την εικόνα της ομάδας ακόμη και στο σκέλος της ατομικής ενέργειας, αλλά και του απρόβλεπτου που πάντα χρειάζεται για να ανοίξει μια καλά οργανωμένη άμυνα.

Παρά τη σφιχτή ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του Χρήστου Κόντη με όλους τους παίκτες να βρίσκονται πίσω από τη μπάλα και πίσω από τη σέντρα για να κλείσουν τους διαδρόμους προς την εστία του Χριστογιώργου, οι «ερυθρόλευκοι» με τους δύο Πορτογάλους στα φτερά και Ελ Καμπί, Ταρέμι στην επίθεση, κατάφεραν να εξαργυρώσουν την ανωτερότητά τους με ένα γκολ στο πρώτο μισάωρο. Ο Μαροκινός killer Αγιούμπ Ελ Κααμπί δύο μέρες μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου πήρε ξανά το όπλο του, πυροβόλησε από μία φορά σε κάθε ημίχρονο και ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι...

Ασταμάτητος ο Ελ Κααμπί στο Παγκρήτιο στάδιο κόντρα στον ΟΦΗ / Πηγή: Eurokinissi

«Κλειδί» ο Νασιμέντο στον άξονα

Για να φτάσουμε, ωστόσο, στην πιο εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού εδώ και αρκετό καιρό, χρειάστηκε η τεχνική ηγεσία να διορθώσει και κάτι άλλο που επέδρασε καταλυτικά στην λειτουργία της επιθετικής τετράδας. Με την παρουσία του Νασιμέντο στον άξονα δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία, οι Πειραιώτες κυκλοφόρησαν πιο γρήγορα τη μπάλα, έπαιξαν με μεγαλύτερη ένταση, καλύτερο ρυθμό κι έτσι βρήκε τις ευκαιρίες το επιθετικό... καρέ να κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα πόδια του Ντιόγκο, ξεκίνησε και η φάση του 0-1 με την έξυπνη πάσα στον Ορτέγκα, ο οποίος έκανε και τη σέντρα-ασίστ στο 30'.

Κάπως έτσι, καλύφθηκε με τον καλύτερο τρόπο το κενό του τραυματία Εσε, ενώ αυτή τη φορά η μπάλα τσούλησε και κάθετα, όχι μόνο με γεμίσματα από τις δύο πτέρυγες. Να θυμίσουμε ότι ο 23χρονος Πορτογάλος χαφ είχε αγωνιστεί βασικός, αλλά ως αριστερός εξτρέμ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τα είχε πάει καλά, αλλά δεν είναι... επιθετικός. Αυτή τη φορά στο ρόλο που ξέρει και του ταιριάζει, ήταν από τους κινητήριους άξονες για να έρθει ένα πολύτιμο και συνάμα... εύκολο τρίποντο, κάτι που τόσο είχε ανάγκη η ομάδα του μία στροφή πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τα δύο γκολ του Ελ Καμπί που έφτασε τα 20 φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, πήρε ξανά πέναλτι ο Μέχντι Ταρέμι, ο οποίος έχει κερδίσει άλλα τρία από το ξεκίνημα της σεζόν, ενώ μετράει ως τώρα 16 γκολ και πέντε ασίστ.

Ο Χρήστος Μουζακίτης πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ στην σεζόν 2025/26 με τον Ολυμπιακό / Πηγή: InTime

Ο ξεχωριστός κύριος Ταρέμι

Ο υπέροχος Ιρανός, ωστόσο, έδειξε το μεγαλείο ψυχής που διαθέτει, πέρα από τις τεράστιες ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Ενώ ο Ελ Καμπί είχε αποχωρήσει και δικαιωματικά ήταν εκείνος που είχε το πράσινο φως του πάγκου για να εκτελέσει από την άσπρη βούλα, πρόσφερε την μπάλα στον Χρήστο Μουζακίτη, ώστε να πετύχει και ο πιτσιρικάς μέσος το πρώτο φετινό του γκολ, κάτι που ασφαλώς θα του δώσει και ώθηση για τα ακόμη πιο δύσκολα που έρχονται...

Δεν είναι τυχαίο ότι ο «Μούζα» τού αφιέρωσε το γκολ, πέφτοντας στην αγκαλιά του, με τον Ταρέμι να αποτελεί για μία ακόμη φορά σημείο αναφοράς, όχι μόνο λόγω αξίας και χαρακτήρα, αλλά κι επειδή ήταν στην πρώτη γραμμή του ματς, σε μια χρονική περίοδο που η πατρίδα του δοκιμάζεται για τα καλά...

Η τούρτα των γενεθλίων του «Μέντι», λοιπόν, είχε πάνω πολλά... κερασάκια, τα οποία ήρθαν την κατάλληλη στιγμή για να... γλυκάνουν και την ψυχολογία, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει στην τελική ευθεία ανεβασμένος, πιο δυνατός και με όλα του τα «αστέρια» σε ανοδική πορεία. Κάτι που πολλοί πιστεύουν ότι αποτελεί τον καλύτερο οιωνό για μια ακόμη πιο απολαυστική και ουσιαστική συνέχεια...