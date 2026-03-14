Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός και οι σπουδαίες «ερυθρόλευκες» στιγμές

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού. Ήρθε από το... πουθενά σε μια περίοδο όπου οι Πειραιώτες ψάχνονταν αγωνιστικά, έχοντας δυο αλλαγές προπονητών εκείνη την χρονιά και μαζί τους κατέκτησε το Conference League της σεζόν, αλλά και το νταμπλ της επόμενης περιόδου γράφοντας το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Πειραιωτών.

Φέτος πέρα από την εξαιρετική πορεία στο Champions League, έχει ήδη κατακτήσει το Super Cup Ελλάδας, ενώ είναι μέσα στο κόλπο και για το πρωτάθλημα που είναι ο βασικός στόχος του συλλόγου.

Ο Βάσκος λοιπόν που ευθύνεται για όλα τα παραπάνω, έχει γενέθλια και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ του ευχήθηκε μέσα από τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το καλύτερο δώρο, όμως για τον ίδιο θα είναι η νίκη στο ματς του Σαββάτου (14/3) ανήμερα δηλαδή των γενεθλίων του απέναντι στον ΟΦΗ, κάτι που θα κρατήσει τον Ολυμπιακό κοντά στην πρώτη θέση.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έχει πετύχει ο Βάσκος μέχρι τώρα με τον Ολυμπιακό:

-Κατάκτηση του Conference League το 2024

-Κατάκτηση του νταμπλ την επόμενη σεζόν στα 100 χρόνια του συλλόγου

-Ανάδειξη ποδοσφαιριστών σε νεαρή ηλικία όπως οι Μουζακίτης που βραβεύτηκε ως Golden boy και Κωστούλας που πήρε μεταγραφή στην Premier League και την Μπράιτον

- Επέστρεψε την ομάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από αρκετά χρόνια και μάλιστα προκρίθηκε στην νοκ-άουτ φάση δείχνοντας ένα πολύ θετικό πρόσωπο

- Πρόσφατα έκλεισε τα 2 χρόνια στο Λιμάνι και έχει επεκτείνει το συμβόλαιο του μέχρι το 2027

- Τέλος, κατέκτησε την αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού που τον αποθεώνει σε κάθε ευκαιρία δείχνοντας του ευγνωμοσύνη για τα όσα τους έχει προσφέρει

Για τον σύλλογο ο Μεντιλίμπαρ είναι πάνω από όλους και δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει σελίδα εύκολα ή γρήγορα. Φυσικά κάνεις δεν γνωρίζει το αύριο, αλλά με τόσο ισχυρούς δεσμούς θα είναι δύσκολο να χαλάσει αυτή η συνεργασία.