Ολυμπιακός: Το ντόμινο που έχει μπλοκάρει το φετινό σχέδιο του Μεντιλίμπαρ

Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών του καλοκαιρινού παζαριού στα υπόψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τέθηκαν τρία ονόματα, προκειμένου να διαλέξει τον παίκτη που θεωρεί καταλληλότερο για να ενισχύσει τα «φτερά» του Ολυμπιακού. Οι υποψήφιοι ήταν ο συμπατριώτης και ποδοσφαιρικό του παιδί, Μπράιαν Χιλ, ο ταλαντούχος Αργεντινός Σαντίνο Αντίνο που πλέον ανήκει στον Παναθηναϊκό και ο Ντανιέλ Ποντένσε.

Εκείνη την χρονική περίοδο για όσους δεν το γνωρίζουν, οι σχέσεις ανάμεσα στη διοίκηση των «ερυθρολεύκων» και τον εκπρόσωπο του Πορτογάλου ακραίου, τον «πολύ» Ζόρζε Μέντες δεν ήταν σε καλό επίπεδο, λόγω της διαφωνίας με έναν άλλο πελάτη του, τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, σχετικά με τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Νότιγχαμ.

Παρότι, λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε παράπονα από τη στάση του μεγαλοατζέντη, έβαλε στην άκρη τον εγωισμό του κι άναψε πράσινο φως για να επιστρέψει ο «σούπερμαν τσέπης» στον Πειραιά, αφού αυτόν «ψήφισε» με τα δύο χέρια ο «Μέντι». Από τη στιγμή που ήταν αυτή η επιλογή του προπονητή, κινήθηκαν τα κατάλληλα νήματα, έβαλε... πλάτη και ο κοντός που ήθελε σαν τρελός να επιστρέψει στα παλιά λημέρια και όλα πήραν το δρόμο τους με συνοπτικές διαδικασίες.

Το αρχικό σχέδιο του «Μέντι» στον Ολυμπιακό

Ο Βάσκος τεχνικός ήξερε καλά πως με τους δύο κολλητούς, παλιόφιλους και πρώην συμπαίκτες στη Σπόρτινγκ, Ποντένσε - Ζέλσον Μαρτίνς κι ανάμεσά τους έναν ακόμη Πορτογάλο, τον Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός θα έλυνε μία και καλή το πρόβλημα που είχε διαφανεί απέναντι σε κλειστές άμυνες.

Οι προθέσεις του δεν άργησαν να φανούν πάνω στο χορτάρι, καθώς ο Ντανιέλ πήρε φανέλα βασικού με το «καλησπέρα», έστω κι αν είχε κάνει ελλιπή προετοιμασία, ενώ προερχόταν και από έναν μικροτραυματισμό που του στέρησε ένα κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Μέσα ο Ποντένσε, μέσα ο Ζέλσον σε πρωτάθλημα, αλλά και Champions League. Με δύο τόσο μπαλάτους και γρήγορους εξτρέμ, ο κόουτς του Ολυμπιακού ήταν βέβαιος πως η ομάδα του θα αξιοποιήσει όλο το πλάτος του γηπέδου, έχοντας δύο «εργαλεία» ποιότητας με ικανότητα στο «ένας με έναν». Η χρονιά, ωστόσο, δεν πήγε όπως την είχε ονειρευτεί ο προπονητής, αλλά και ο 31χρονος άσος.

Κάποια στιγμή έμεινε εκτός μάχης λόγω τραυματισμού ο Ζέλσον, οι άλλες λύσεις (Καμπελά, Στρεφέτσα, Γιαζίτζι, Πνευμονίδης) δεν αποδείχθηκαν το ίδιο επιδραστικές, με αποτέλεσμα ο Ντανιέλ να σηκώσει περισσότερο βάρος απ' όσο άντεχαν οι ώμοι του, ή μάλλον οι προσαγωγοί του.

Οταν επέστρεψε ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ποντένσε άρχισε να νιώθει ενοχλήσεις. Μπήκε σε μια διαδικασία να κάνει θεραπείες, παράλληλα να κάνει προπονήσεις και να παίζει όσο περισσότερο μπορούσε. Τελικά, φτάσαμε στο σημείο το πρόβλημα να μην τον έχει εγκαταλείψει ακόμη 100% και μέχρι στιγμής να έχει προσφέρει το μίνιμουμ των απαιτήσεων (27 ματς, 2 γκολ κι 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με εκείνη που μετράει περισσότερο, την ευρωπαϊκή, να έχει μείνει λευκή σελίδα, παρά τις 8 παρουσίες).

Κάπου εκεί ξεκινά και το πρόβλημα. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι οι αντίπαλοι πλέον τον ξέρουν και τον περιμένουν... Δεν διστάζουν και να του δώσουν τη μπάλα, κάτι που δεν ευνοεί το δικό του ποδόσφαιρο που στηρίζεται στο πιέζω, κλέβω, παίζω άμεσα, σκοράρω.

Τους τελευταίους μήνες, λόγω κυρίως της απουσίας του Ποντένσε, έχει κάνει ένα καράβι δοκιμές, ενώ σταμάτησε να φανερώνει το παραμικρό και στις προπονήσεις, προκειμένου να επιχειρήσει μικροεκπλήξεις κι αιφνιδιασμούς στους αντίπαλους τεχνικούς.

Έδωσε ευκαιρίες σε όλους τους άλλους εξτρέμ, δεν πήρε αυτό που ήθελε. Τον Καμπελά δεν τον πολυπίστεψε από την αρχή, τον Πνευμονίδη τον είδε να μην έχει το «εύκολο» γκολ, ο Γιαζίτζι όσο ποιοτικός κι αν είναι με το αριστερό, δεν είναι εξτρέμ, ο Στρεφέτσα δεν προσαρμόστηκε ποτέ.

Καλύτερη συγκομιδή από πέρυσι, αλλά...

Προχώρησε στη λύση με τους δύο στράικερ, τον Ταρέμι και τον Ελ Καμπί. Οποτε βρέθηκαν καλά οι δύο τους, το γκολ ήρθε, αλλά η πίεση ψηλά έπαψε να είναι το ίδιο αποτελεσματική κι αυτό δεν λειτούργησε απέναντι σε βαριές φανέλες, εντός κι εκτός συνόρων.

Επανέφερε το δίδυμο Κοστίνια, Ροντινέι δεξιά κάποιες φορές που έκρινε ότι είναι απαραίτητο, άλλοτε λειτούργησε (όπως στο 2-0 με τη Λεβερκούζαν), άλλοτε όχι. Επαιξε μέχρι με τριάδα στα χαφ, με τον Εσε μπροστά από Μουζακίτη, Ντάνι Γκαρθία, αλλά κι αυτό το πλάνο αποδείχθηκε «ειδικών συνθηκών».

Οι χαμηλές στροφές του Ποντένσε εδώ και καιρό, λοιπόν, σε συνδυασμό με την κόπωση και το... ξενέρωμα του Ελ Καμπί λόγω της απώλειας του Κόπα Αφρικα, συν το κακό φεγγάρι του Τσικίνιο, μπλόκαραν το σχέδιο και ακόμη αναζητείται λύση.

Προχθές με τον ΠΑΟΚ δοκίμασε μέχρι τον Νασιμέντο σε ρόλο αριστερού χαφ-εξτρέμ, με τον 23χρονο Πορτογάλο να παλεύει, να δίνει μάχες, να παίρνει πρωτοβουλίες, αλλά το γκολ δεν είναι στο ρεπερτόριό του, αναμφίβολα...

Οι τέσσερις λύσεις πάνω στο τραπέζι

Ολα τα παραπάνω, οδήγησαν στο ντόμινο που έχει ζορίσει πολύ τον Ολυμπιακό στα λεγόμενα μεγάλα παιχνίδια, ενώ σε εκείνα με αντιπάλους χαμηλότερης δυναμικότητας, η συγκομιδή είναι συνολικά καλύτερη από πέρυσι! Υπάρχει λύση; Το πρώτο που θέλει ο έμπειρος τεχνικός είναι η ομάδα του να πάρει ανάσες από την ευρωπαϊκή υπερπροσπάθεια, να φορτίσει μπαταρίες και να... ηρεμήσει.

Το δεύτερο να επιστρέψει, ακόμη και τώρα, γερός ο Ποντένσε για να υλοποιηθεί ακόμη και στα τελειώματα της σεζόν το αρχικό πλάνο. Το τρίτο να ενεργοποιήσει το συντομότερο τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος έχει προσόντα, αλλά ακόμη δεν έχει μπει στο καλούπι του ρόλου του. Τέταρτο και σημαντικότερο;

Να έρθει μια μεγάλη νίκη για να πάρει τα πάνω της η ομάδα του και στον ψυχολογικό τομέα, καθώς πλέον και το άγχος περισσεύει... Γενικά, πάντως, ο «Μέντι» παρά τα... κουλούρια στα τελευταία τρία εντός έδρας ντέρμπι, όχι μόνο δεν τα έχει βάψει μαύρα, αλλά θεωρεί ότι ο χρόνος είναι σύμμαχος κι αυτό θα αποδειχθεί σύντομα.