Ολυμπιακός: Κοντά σε συμφωνία με Ελ Κααμπί - Κρίσιμη συνάντηση με την ΠΑΕ

Σήμερα το μεσημέρι (12/3) οι ατζέντηδες και οι δικηγόροι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκαν στην Ελλάδα προκειμένου να συναντηθούν με την διοίκηση του Ολυμπιακού. Στόχος και των δύο πλευρών είναι να βρεθεί η χρυσή τομή ώστε ο παίκτης να παραμείνει κάτοικος Πειραιά.

Οι Πειραιώτες φαίνεται να τα έχουν βρει σε όλα με τον Μαροκινό και βρίσκονται ένα βήμα πριν την επίσημη συμφωνία ώστε να συνεχιστεί η επιτυχημένη τους συνεργσία. Θυμίζουμε ότι, το συμβόλαιο του 32χρονου επιθετικού λήγει το πρσεχές καλοκαίρι.

Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Πειραιά «έκλεισε» τα αυτιά του στις σειρήνες που υπήρχαν από το εξωτερικό και είναι έτοιμος να «δέσει» για 2+1 χρόνια στο λιμάνι.

Η συμφωνία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα παραμείνει στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 2+1 χρόνια με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν τα 3.000.000 ευρώ.

Ο διεθνής Μαροκινός αγωνίζεται με τα «ερυθρόλευκα» από το καλοκαίρι του 2023 και έχει σκοράρει 78 τέρματα και έχει μοιράσει 12 ασίστ σε 126 συμμετοχές. Την φετινή χρονιά έχει πετύχει 18 γκολ σε 32 αγώνες.