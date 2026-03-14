ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3: Ο Ελ Καμπί υπέγραψε το συμβόλαιο και το διπλό στο Ηράκλειο (vids)

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, που μέσα στην εβδομάδα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα από το Ηράκλειο για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και ανέβηκαν στην κορυφή.



Ο Μαροκινός πέτυχε δύο γκολ (30’, 69’) και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς, ενώ το τελικό 0-3 διαμόρφωσε ο Μουζακίτης με πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Οι νταμπλούχοι έπιασαν κορυφή, στο +1 από την ΑΕΚ, η οποία αγωνίζεται αύριο στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή από τα πρώτα λεπτά στο Ηράκλειο, με την κατοχή της μπάλας να φτάνει έως και το 75%, δημιουργώντας παράλληλα αρκετές καλές τελικές προσπάθειες.



Με ανάπτυξη κυρίως από τα άκρα και βασικούς εκφραστές τους Ζέλσον και Ροντινέι από τα δεξιά, αλλά και τους Ορτέγκα και Ποντένσε από τα αριστερά, οι «ερυθρόλευκοι» απειλούσαν συνεχώς την περιοχή του Χριστογεώργου, χωρίς όμως αποτέλεσμα για περίπου μισή ώρα.



Τελικά, στο 30ο λεπτό ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα, όταν ο Ελ Καμπί με κεφαλιά… σεντερφορίσια, μετά από σέντρα του Ορτέγκα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Αυτό ήταν και το σκορ μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρήτιο, με τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο του αγώνα και να «ξεκλειδώνει» την άμυνα των γηπεδούχων με τον συνήθη ύποπτο.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό, ο Ελ Καμπί είχε μεγάλη ευκαιρία να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ο Μαροκινός επιθετικός βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, όμως ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά και του είπε «όχι» στο πλασέ.



Ο ΟΦΗ εμφανίστηκε πιο επιθετικός στο δεύτερο μέρος, κρατώντας περισσότερο την μπάλα και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην εικόνα του παιχνιδιού.



Ωστόσο, ο Ολυμπιακός «καθάρισε» το τρίποντο στο 69ο λεπτό και πάλι με τον συνήθη ύποπτο. Ο Ζέλσον πάτησε περιοχή, δημιουργήθηκε αναμπουμπούλα στην άμυνα και ο Ελ Καμπί εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια του Λαμπρόπουλου για να στείλει την μπάλα σε κενή εστία, γράφοντας το 0-2.

Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε ο Μουζακίτης μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Ταρέμι από τον Σενγκέλια στο 90+2'.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (74' Σενγκέλια), Ανδρούτσος (53' Φούντας), Κανελλόπουλος, Αποστολάκης (74' Νέϊρα), Νους (82' Βούκοτιτς) και Ισέκα (74' Σαλσέδο).

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία, Νασιμέντο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.