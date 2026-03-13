Ελ Καμπί: Οι αξέχαστες στιγμές που έγραψαν ιστορία στον Ολυμπιακό (videos)

Ο Ολυμπιακός φρόντισε να «δέσει» έναν από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές της σύγχρονης ιστορίας του. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, με τον Μαροκινό επιθετικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών και να συνεχίζει στο «Γ. Καραϊσκάκης».



Η ανακοίνωση της συμφωνίας συνοδεύτηκε από ένα συμβολικό βίντεο, στο οποίο ο Ελ Καμπί εμφανίζεται μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, στο μουσείο του Ολυμπιακού. Οι δύο άνδρες δίνουν τα χέρια, επισφραγίζοντας τη συνέχιση μιας συνεργασίας που έχει ήδη γράψει ιστορία.

Οι όμορφες στιγμές είναι πολλές, ιστορικές και αξέχαστες για κάθε φίλαθλο του Ολυμπιακού. Ο FLASH «μάζεψε» πολλές από αυτές τις βραδιές του Μαροκινού με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

1. Το γκολ της ιστορίας του Ολυμπιακού

Η λίστα δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ήταν αυτός που έμελλε να γράψει το όνομα του στο πάνθεον της ιστορίας των «ερυθρόλευκων».

2. Η «αστεράτη» εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Μαροκινός κίλερ έκανε μια φοβερή εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ, σημειώνοντας το 3-4 και δίνοντας στους φίλους την ελπίδα πως ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ισοφαρίσει το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά.

3. Το ασύλληπτο ψαλιδάκι στην ανατροπή με την Μακάμπι

Μια από τις πολλές συγκλονιστικές του εμφανίσεις στην Ευρώπη ήταν δεδομένα αυτή κόντρα στην Μακάμπι. Ο Ολυμπιακός στη Σερβία πανηγύρισε μια μοναδική νίκη με 6-1, ανατρέποντας το βαρύ 3-1 του «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ελ Καμπί ήταν και σε αυτό το ματς κομβικός, στο παιχνίδι που έγινε η αρχή της μεγάλης πορείας που κατέληξε στην πρώην «OPAP Arena» (νυν Allwyn) με κατάκτηση του τίτλου.

4. Η βράβευση του από τον ΠΣΑΠΠ

Εξίσου εντυπωσιακά είναι τα νούμερα του και εντός συνόρων. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί αποτελεί σταθερά τον πρώτο σκόρερ της Stoiximan Super League από όταν φόρεσε τα «ερυθρόλευκα». Ο 32χρονος φορ βρίσκεται στο Λιμάνι από το καλοκαίρι του 2023 και μέσα σε δυόμισι σεζόν έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» μετρά συνολικά 126 συμμετοχές, 78 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αριθμοί που επιβεβαιώνουν την τεράστια επιρροή του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν είναι τυχαίο ότι βραβεύτηκε από τον σύνδεσμο των ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠΠ) ως ο κορυφαίος ξένος παίκτης της λίγκας.

Και τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Μαροκινός φορ παραμένει εξαιρετικά παραγωγικός, μετρώντας ήδη 18 γκολ και 2 ασίστ σε 32 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον από συλλόγους του εξωτερικού ο Ελ Καμπί επέλεξε να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Μια απόφαση που αποτυπώνει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει «χτίσει» με τον σύλλογο και τον κόσμο του, αλλά και την επιθυμία του να συνεχίσει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Για να δημιουργήσει ακόμα πιο όμορφες στιγμές και ιστορίες για κάθε φίλο του Ολυμπιακού.