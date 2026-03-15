Live η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό για τη Super League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας τον Λεβαδειακό, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να κλείσου την κανονική διάρκεια όσο ψηλότερα γίνεται, όντας στο -2 από την ΑΕΚ στη μάχη του πρωταθλήματος. Οι Βοιωτοί από την άλλη, βρίσκονται στις θέσεις 5-8 και ελπίζουν να βρεθούν σε ευρωπαϊκά προκριματικά.

Οι εντεκάδες

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμεγεφ

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Φίλων, Τσάπρας, Λαγιούς, Όζμπολτ, Μπάλτσι, Τσοκάι, Πεντρόσο

