Stoiximan Superleague: Ποιο είναι το παράδοξο στο φετινό πρόγραμμα των Playoffs

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 22 Μαρτίου και όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στα Playoffs. Η κλήρωση θα γίνει στις 24 Μαρτίου και εκεί θα μάθουν οι ομάδες με ποιον και πότε θα αγωνιστούν.

Το παράδοξο στην φετινή διαδικασία έχει να κάνει με το πρόγραμμα των ημερομηνιών. Κι αυτό διότι οι τρεις πρώτες αγωνιστικές των playoffs (1η έως 3η) είναι κατανεμημένες σε διάστημα περίπου ενός μήνα, από 4-5 Απριλίου έως 2-3 Μαΐου, με ενδιάμεσες διακοπές για τα φιλικά των Εθνικών ομάδων και το Πάσχα.

Αντίθετα, οι επόμενες τρεις που θα ολοκληρώσουν και την αγωνιστική περίοδο, είναι συγκεντρωμένες σε λίγες μόλις ημέρες και συγκεκριμένα, σε μία εβδομάδα από 9 έως 17 Μαΐου, με την 5η αγωνιστική να διεξάγεται ακόμη και εμβόλιμη στις 12-13 Μαΐου, ενώ η 6η ολοκληρώνεται στις 16-17 Μαΐου.

Πιο αναλυτικά, θα υπάρξει διακοπή στις 12 Απριλίου για το Πάσχα, ενώ 18-19 του μηνός θα γίνει η 2η αγωνιστική. Στην συνέχεια, υπάρχει ο τελικός του Κυπέλλου στις 25 Απριλίου, που για πρώτη φορά δεν θα διεξαχθεί στο τέλος της σεζόν, αλλά ενδιάμεσα στα Playoffs. Τέλος, στις 16-17 Μαΐου πέφτει η αυλαία για τον πρωταθλητή, ενώ στις 21 του μήνα θα ξέρουμε το ποιες ομάδες θα έχουν υποβιβαστεί.

Όλα τα παραπάνω στήνουν ένα μοντέλο που αρχικά θα είναι πιο βολικό για τις ομάδες δίνοντας τους χρόνο, προετοιμασία και ξεκούραση, ενώ το φινάλε τους απαιτεί απόλυτη ένταση και διαχείριση των δυνάμεων, καθιστώντας το τελευταίο κομμάτι της σεζόν ιδιαίτερα απαιτητικό.

Οι ημερομηνίες των Play Off 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι ημερομηνίες των Play Off 5-8

Οι ημερομηνίες των Play Out 9-14