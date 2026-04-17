Europa League: Η Νότιγχαμ στα ημιτελικά, σπουδαία ανατροπή- πρόκριση η Μπράγκα
Δείτε τα αποτελέσματα και τις ομάδες που προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Europa League.
Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια για την φάση των προημιτελικών του Europa League, με αρκετά γκολ και θέαμα.
Θέλτα-Φράιμπουργκ 1-3
-Η Φράιμπουργκ ολοκλήρωσε τη καλή της εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι (3-0) και «φιλοδώρησε» με ακόμη 3 γκολ τη Θέλτα στην Ισπανία. Οι Γερμανοί ήταν στο 0-3 με τους Ματάνοβιτς (33΄) και τον Σουζούκι που σκόραρε 2 φορές (39΄,50') . Για τη «τιμή των όπλων» οι Ισπανοί βρήκαν ένα γκολ με τον Σουίτμπεργκ ( 90+1΄) γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με συνολικό σκορ (1-6). Αντίπαλος στα ημιτελικά η Μπράγκα.
Άστον Βίλα- Μπολόνια 4-0
Οι Άγγλοι ήταν «καταιγιστικοί» και στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στους Ιταλούς. Το «τρένο» του «σπεσιαλίστα» της διοργάνωσης ΟυνάΪ Έμερι, με σκόρερ τους Γουότκινς(16΄) ,Μπουεντία(26΄) ,Ρότζερς(39΄) και Κόνσα(89΄) ολοκλήρωσε τη καλή της εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι και πήραν τη πρόκριση με συνολικό σκορ (7-1). Αντίπαλος στα ημιτελικά η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Νότιγχαμ Φόρεστ- Πόρτο 1-0
Μετά από ένα σκληρό παιχνίδι αλλά και «κλειστό» όπως και στο Ντραγκάο, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη προηγήθηκε νωρίς με τον Γκίμπς Γουάϊτ(12΄) «εκμεταλλευόμενοι» τη κόκκινη κάρτα που δέχτηκαν οι Πορτογάλοι και συγκεκριμένα ο Μπέτναρεκ(8΄) και έτσι πήραν την «απαιτιτική» πρόκριση με συνολικό σκορ (2-1). Αντίπαλος στα ημιτελικά η Άστον Βίλα του Ουνάϊ Έμερι.
Ρεάλ Μπέτις- Μπράγκα 2-4
Παρότι οι Πορτογάλοι δε κατάφεραν να πάρουν στην έδρα τους ένα «βολικό» σκορ για να πάνε στην Ισπανία (1-1), έκαναν παράσταση στην ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό μέσα στο Καρτούχα. Η Μπέτις μάλιστα προηγήθηκε με (2-0) με τους Άντονι (13΄) και Εζαλζουλί (26΄), αλλά τη «τελευταία λέξη» είχε η Μπράγκα βρίσκοντας 4 τέρματα με τους Βίκτορ ( 38΄), Καρβάλιο (49΄), Ρικάρντο Όρτα (53΄), και Γκόρμπι (74΄) περνώντας με συνολικό σκορ (2-4). Θα βρει στα ημιτελικά την Φράιμπουργκ.
Τα ζευγάρια των ημιτελικών
- Μπράγκα – Φράιμπουργκ
- Νότιγχαμ – Άστον Βίλα
Οι ημερομηνίες έως τον τελικό
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου (Κωνσταντινούπολη)