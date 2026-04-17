Europa League: Η Νότιγχαμ στα ημιτελικά, σπουδαία ανατροπή- πρόκριση η Μπράγκα

Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια για την φάση των προημιτελικών του Europa League, με αρκετά γκολ και θέαμα.

Θέλτα-Φράιμπουργκ 1-3

-Η Φράιμπουργκ ολοκλήρωσε τη καλή της εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι (3-0) και «φιλοδώρησε» με ακόμη 3 γκολ τη Θέλτα στην Ισπανία. Οι Γερμανοί ήταν στο 0-3 με τους Ματάνοβιτς (33΄) και τον Σουζούκι που σκόραρε 2 φορές (39΄,50') . Για τη «τιμή των όπλων» οι Ισπανοί βρήκαν ένα γκολ με τον Σουίτμπεργκ ( 90+1΄) γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με συνολικό σκορ (1-6). Αντίπαλος στα ημιτελικά η Μπράγκα.

Άστον Βίλα- Μπολόνια 4-0

Οι Άγγλοι ήταν «καταιγιστικοί» και στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στους Ιταλούς. Το «τρένο» του «σπεσιαλίστα» της διοργάνωσης ΟυνάΪ Έμερι, με σκόρερ τους Γουότκινς(16΄) ,Μπουεντία(26΄) ,Ρότζερς(39΄) και Κόνσα(89΄) ολοκλήρωσε τη καλή της εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι και πήραν τη πρόκριση με συνολικό σκορ (7-1). Αντίπαλος στα ημιτελικά η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Νότιγχαμ Φόρεστ- Πόρτο 1-0

Μετά από ένα σκληρό παιχνίδι αλλά και «κλειστό» όπως και στο Ντραγκάο, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη προηγήθηκε νωρίς με τον Γκίμπς Γουάϊτ(12΄) «εκμεταλλευόμενοι» τη κόκκινη κάρτα που δέχτηκαν οι Πορτογάλοι και συγκεκριμένα ο Μπέτναρεκ(8΄) και έτσι πήραν την «απαιτιτική» πρόκριση με συνολικό σκορ (2-1). Αντίπαλος στα ημιτελικά η Άστον Βίλα του Ουνάϊ Έμερι.

Ρεάλ Μπέτις- Μπράγκα 2-4

Παρότι οι Πορτογάλοι δε κατάφεραν να πάρουν στην έδρα τους ένα «βολικό» σκορ για να πάνε στην Ισπανία (1-1), έκαναν παράσταση στην ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό μέσα στο Καρτούχα. Η Μπέτις μάλιστα προηγήθηκε με (2-0) με τους Άντονι (13΄) και Εζαλζουλί (26΄), αλλά τη «τελευταία λέξη» είχε η Μπράγκα βρίσκοντας 4 τέρματα με τους Βίκτορ ( 38΄), Καρβάλιο (49΄), Ρικάρντο Όρτα (53΄), και Γκόρμπι (74΄) περνώντας με συνολικό σκορ (2-4). Θα βρει στα ημιτελικά την Φράιμπουργκ.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Μπράγκα – Φράιμπουργκ

Νότιγχαμ – Άστον Βίλα

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου (Κωνσταντινούπολη)