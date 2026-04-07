Εκτόξευση εσόδων: Διπλάσια κέρδη για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη

Η πορεία των ελληνικών ομάδων φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι εξαιρετική κάτι που διευρύνει την θέση της Ελλάδας οπως και την ατομική τους στο ranking της UEFA, ενώ αποφέρει και σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι τα play offs του Champions League, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στην ίδια φάση του Europa League. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός σταμάτησε το ταξίδι του στους «16» της δεύτερης κατά τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης, με την ΑΕΚ να συνεχίζει στα προημιτελικά του Conference League και θα αντιμετωπίσει την Βαγιεκάνο για μια θέση στους «τέσσερις».

Με αυτές τις επιτυχίες η χωρά μας βρίσκεται στην 11η θέση της UEFA έχοντας διάφορα 523 πόντων απο την Τσεχία που βρίσκεται στην 10η, όμως δεν έχει ομάδες που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι, υπάρχει το ενδεχόμενο η Ελλάδα μας με ενδεχόμενη πρόκριση της ΑΕΚ να έχει τον πρωταθλητή της απευθείας στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

🚨 🇬🇷 Greece need one win + one draw to secure the Top 10 and a direct Champions League entry!



💥 🇬🇷 AEK Athens vs 🇪🇸 Rayo Vallecano



❌ 🇨🇿 Czechia are left with no clubs but can still claim the Top 10 spot!



❌ 🇵🇱 Poland are left with no clubs and are out of the Top 10 Race! pic.twitter.com/ttQdGvzK1X — Football Rankings (@FootRankings) March 19, 2026

Σε σχέση με την περσινή σεζόν υπάρχει άνοδος στους πόντους (απο 12.687 στους 13.800), ενώ μπορεί να γίνουν ακόμα περισσότεροι αν η Ένωση συνεχίσει στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, δεν είναι μόνο οι βαθμοί που ανέβηκαν, αλλά και οι οικονομικές απολαβές των ομάδων. Την περσινή σεζόν με τρεις ομάδες σε League Phase μαζεύτηκαν συνολικά 41.700.000 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά τα ποσά που συγκέντρωσαν την σεζόν 24/25

19.400.000 ευρώ – Ολυμπιακός (Europa League)

13.600.000 ευρώ – ΠΑΟΚ (Europa League)

8.700.000 ευρώ – Παναθηναϊκός (Conference League)

Ο διπλασιασμός των οικονομικών εσόδων σε σχέση με την περσινή σεζόν

Φέτος, τα οικονομικά των ομάδων ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο, καθώς μαζί με την ΑΕΚ, είχαμε τεσσερις εκπροσώπους στην Ευρώπη, με τον Ολυμπιακό μάλιστα να αγωνίζεται στο Champions League που τα ποσά... ξεφεύγουν.

Ο Ολυμπιακός την φετινή σεζόν ξεπέρασε τα συνολικά έσοδα της περσινής, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ανέβασαν και αυτοί τα χρήματα τους, ενώ η ΑΕΚ έχει ήδη αρκετά κέρδη και μπορεί να τα κάνει ακόμα περισσότερα όσο προχωράει στο Conference League.

Το συνολικό ποσό που έλαβαν φέτος οι σύλλογοι από την χώρα μας φέτος ξεπερνάει τα 80 εκατομμύρια ευρώ, όντας στο σύνολο 81.610.000 ευρώ.

Αναλυτικά τα ποσά που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής την φετινή σεζόν (25/26)

43.150.000 ευρώ – Ολυμπιακός (Champions League)

15.390.000 ευρώ – ΠΑΟΚ (Europa League)

12.150.000 ευρώ – Παναθηναϊκός (Europa League)

10.920.000 ευρώ – AEK (Conference League) *

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η όποια είναι στα προημιτελικά της τρίτης κατά τάξει διοργάνωσης της UEFA, μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τα έσοδα της, δεδομένου ότι κυνηγάει αρκετά μεγάλα ποσά.

Αναλυτικά τα ποσά:

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ ανά ομάδα

Πρόκριση στον τελικό: 4.000.000 ευρώ ανά ομάδα

Ο νικητής θα λάβει επιπλέον 3.000.000 ευρώ



