Champions League: Η ώρα των προημιτελικών έφτασε - Ποια ομάδα είναι το φαβορί να το κατακτήσει

Η προημιτελική φάση του Champions League ξεκινάει στις 7 Απριλίου με την Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την Μπάγερν στο Μπερναμπέου και η Σπόρτινγκ την Άρσεναλ.

Την Τετάρτη 8 Απριλίου η αγωνιστική δράση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης συνεχίζεται με τον ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης στο Καμπ Νόου και το Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ.

Στόχος των 8 ομάδων είναι η κατάκτηση της κούπας με τα «μεγάλα» αυτιά το βράδυ της 30ης Μαΐου στην Βουδαπέστη, όμως, μεταξύ των ομάδων αυτών υπάρχουν και τα φαβορί.

The venue of this years Champions League final! Budapest. 🇭🇺



The stadium is named after Ferenc Puskás, one of the best footballers in the world! But I can also say it is named after the most famous Hungarian in the world. 🇭🇺⚽️🏟 pic.twitter.com/5eGMEax1Yy — 🇭🇺Magyar🤝🏻Polski🇵🇱 (@RKovesy) March 29, 2026

To Football Meets Data παρουσιάζει ποια ομάδα είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο. Η Άρσεναλ με 31.6% βρίσκεται στην κορυφή και ακολουθεί η Μπάγερν με 17.1%. Οι δύο αυτές ομάδες μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπες μόνο στο τελικό.

Ακολουθεί η Μπαρτσελόνα με 16.6%, ενώ η κάτοχος του τροπαίου Παρί θα σηκώσει την κούπα κατά 12%.Η Ρεάλ ακολουθεί με 11%, ενώ η Λίβερπουλ (6.3%), η Σπόρτινγκ (2.8%) και η Ατλέτικο (2.6%) έχουν τις λιγότερες πιθανότητες.

Αναλυτικά οι πιθανότητες κατάκτησης σύμφωνα με το Football Meets Data

Άρσεναλ – 31.6%

Μπάγερν – 17.1%

Μπαρτσελόνα – 16.6%

Παρί – 12%

Ρεάλ – 11%

Λίβερπουλ – 6.3%

Σπόρτινγκ – 2.8%

Ατλέτικο – 2.6%

Το πρόγραμμα έως τον τελικό στην Puskas Arena

Προημιτελική φάση

7/4, 22:00 Ρεάλ – Μπάγερν

7/4, 22:00 Σπόρτινγκ – Άρσεναλ

8/4, 22:00 Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο

8/4, 22:00 Παρί – Λίβερπουλ

Το πρόγραμμα των ρεβάνς

14/4, 22:00 Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα

14/4, 22:00 Λίβερπουλ – Παρί

15/4, 22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ

15/4, 22:00 Μπάγερν – Ρεάλ

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν Vs Λίβερπουλ (Ζευγάρι 1)

Ρεάλ Vs Μπάγερν (Ζευγάρι 2)

Μπαρτσελόνα Vs Ατλέτικο (Ζευγάρι 3)

Σπόρτινγκ Vs Άρσεναλ (Ζευγάρι 4)

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2) (Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ Vs Ρεάλ ή Μπάγερν)

– Νικητής ζευγαριού (Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ Vs Ρεάλ ή Μπάγερν) Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4) (Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο Vs Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ)

Ο τελικός