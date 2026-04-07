Λουίζ Ντίαζ εναντίον Βινίσιους: Το απόλυτο H2H της Ρεάλ εναντίον της Μπάγερν

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί το βράδυ της Τρίτης (07/04, 22:00) τη Μπάγερν Μονάχου στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τον πρώτο προημιτελικό του Champions League, σε μία «μάχη» που η δημοφιλής ισπανική εφημερίδα Marca παρομοίασε με τη μάχη των Θερμοπυλών.

Ανάμεσα στους πρωτοκλασάτους αστέρες που θα... παρελάσουν απόψε στη Μαδρίτη, εντοπίζονται δύο ποδοσφαιριστές από τη Λατινική Αμερική, που διακρίνονται για την ποιότητά τους σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, αλλά και για την ευχέρειά τους στο σκοράρισμα. Και οι δύο αγωνίζονται στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο λόγος για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους και τον δεξιοπόδαρο πλάγιο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου, Λουίζ Ντίαζ.

Η σύγκριση των απόλυτων πρωταγωνιστών

Ο Βινίσιους φέτος απέχει από τον καλό του εαυτό. Παρ' όλα αυτά, παραμένει καθοριστικός στην επιθετική λειτουργία της Ρεάλ Μαδρίτης, προσφέροντας σημαντικά γκολ. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται να «φορτσάρει» στο τέλος της σεζόν ενόψει και του επερχόμενου Μουντιάλ της Αμερικής, έχει σκοράρει μέχρι στιγμής στη σεζόν 18 γκολ σε 50 συμμετοχές, δίνοντας 11 ασίστ.

Από την άλλη, ο Λουίζ Ντίαζ, ο οποίος αποτελεί βασικό γρανάζι στην «επιθετική μηχανή» του Βινσέντ Κομπανί, διαπρέπει στη Γερμανία, έχοντας επιθετική συνεισφορά που αγγίζει το ένα γκολ ανά αγώνα. Συγκεκριμένα, έχει σκοράρει 24 γκολ και έχει δώσει 17 ασίστ σε 47 συμμετοχές.

• Luis Diáz this season, all competitions:



👕 47 games

🌟 41 G/A

⚽️ 24 goals

🅰️ 17 assists



• Vinicius this season, all competitions:



👕 50 games

🌟 29 G/A

⚽️ 18 goals

🅰️ 11 assists pic.twitter.com/QJec66VIxU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 7, 2026

Ο Κομπανί που τρέχει με... 300 και η «ανομβρία» τίτλων της Ρεάλ

Οι επιδόσεις του Λουίζ Ντίαζ σχετίζονται εν πολλοίς με την εύρυθμη επιθετική λειτουργία της Μπάγερν Μονάχου. Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Σε λιγότερα από 100 παιχνίδια υπό την καθοδήγηση του Βέλγου προπονητή, η Μπάγερν έχει σκοράρει 300 γκολ.

Η μοναδική ομάδα που αγγίζει αυτά τα νούμερα, είναι η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ. Δε διεκδικεί, όμως την πρωτιά στη σχετική κατάταξη, αφού ο Γερμανός προπονητής χρειάστηκε 8 αγώνες παραπάνω (101 γκολ σε 107 παιχνίδια) από τον Κομπανί (100 γκολ σε 99 ματς) για να φτάσει τα 100 γκολ.

Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης διανύει μία από τις χειρότερες σεζόν των τελευταίων χρόνων. Η κατάκτηση του Champions League το 2024 μοιάζει με... μακρινό παρελθόν, αφού από τότε, οι Μαδριλένοι δεν έχουν κατακτήσει κάποιο τρόπαιο. Παράλληλα, η προσθήκη του Κιλιάν Εμπαπέ δεν οδήγησε την ομάδα στην επιτυχία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να έχει κερδίσει φέτος στο πρωτάθλημα περισσότερους πόντους από όσους είχε κατακτήσει πέρυσι την ίδια εποχή (69 βαθμοί σε 30 αγωνιστικές, αντί των 63 της 30ης αγωνιστικής τη χρονιά 2024/2025), όμως βρίσκεται έξω από το κάδρο του τίτλου, καθώς απέχει 7 βαθμούς από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, που είναι έτοιμη να πανηγυρίσει το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, μετά το περσινό νταμπλ. Στο Champions League, η κατάσταση δε φαίνεται να διαφέρει. Οι Μαδριλένοι την περασμένη σεζόν, αποκλείστηκαν από την Άρσεναλ στα προημιτελικά.

Τότε, οι φορμαρισμένοι «κανονιέρηδες» τους άφησαν εκτός, κερδίζοντας και τους δύο αγώνες. Φέτος, η «βασίλισσα» αντιμετωπίζει την καλύτερη Μπάγερν των τελευταίων χρόνων. Η πρόκληση είναι τεράστια. Όμως, αν η Ρεάλ «επιβιώσει» στον πόλεμο εναντίον των Βαυαρών, δε θα έχει πετύχει απλώς μία πρόκριση, αλλά θα κάνει μία σημαντική δήλωση ενόψει της συνέχειας, βάζοντας γερή υποψηφιότητα για ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο.