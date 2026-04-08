Αρμπελόα: Το πανάκριβο τζάκετ που φόρεσε κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και τράβηξε τα βλέμματα

Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε με 2-1 απο την Μπάγερν Μονάχου στην Ισπανία για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα νοκ άουτ του Champions League.

Πέρα όμως απο την λάμψη των αστέρων μέσα στο γήπεδο, τα φώτα τράβηξε πάνω του και το μπουφάν που φορούσε ο προπονητής της «Βασίλισσας», Άλβαρο Αρμπελόαα.

Ο Ισπανός επέλεξε να φορέσει ένα τζάκετ του διάσημου γαλλικού οίκου μόδας, «Louis Vuitton» απο «νάιλον τζάκετ διπλής όψης», σε σκούρο μπλε χρώμα, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του.

Το κόστος του εκτιμάται στα 2.200 ευρώ, σύμφωνα με την διάσημη εταιρεία που είναι συνεργάτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αρμπελόα, πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται με ακριβό και στιλάτο λουκ σε αγώνα της ομάδας του. Το είχε επαναλάβει ξανά στο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης που επίσης φόρεσε ένα τζάκετ που είχε άξια στα 3.900 ευρώ.