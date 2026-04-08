Φοβερά στιγμιότυπα στο Μπερναμπέου: Οπαδός της Ρεάλ κουρευόταν την ώρα του αγώνα
Απίστευτο σκηνικό στο Ρεάλ - Μπάγερν, με οπαδό να κουρεύεται στις εξέδρες και το βίντεο να γίνεται viral στα social media.
Η δράση των προημιτελικών του Champions League ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης (7/4), με την Ρεάλ Μαδρίτης να γνωρίζει την ήττα με 2-1 από την Μπάγερν Μονάχου μέσα στο «Μπερναμπέου». Οι Μαδριλένοι βρέθηκαν πίσω με δύο τέρματα, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση τους στο τελευταίο ημίωρο και μείωσαν ενόψει της ρεβάνς σε μια βδομάδα.
Την ώρα που το παιχνίδι βρισκόταν σε εξέλιξη στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ένας φίλαθλος αποφάσισε να… κουρευτεί στις εξέδρες, με φίλο του να αναλαμβάνει χρέη κουρέα μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα δεκάδων θεατών.
Το σκηνικό καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενους και μέσα σε λίγη ώρα έκανε τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.
Ωστόσο, η αντίδραση του κοινού δεν ήταν καθολικά θετική. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την ενόχλησή τους, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για μια προσπάθεια πρόκλησης εντυπώσεων και αναζήτησης δημοσιότητας, παρά για ένα αθώο στιγμιότυπο χαλάρωσης στις εξέδρες.