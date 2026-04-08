Φοβερά στιγμιότυπα στο Μπερναμπέου: Οπαδός της Ρεάλ κουρευόταν την ώρα του αγώνα

Η δράση των προημιτελικών του Champions League ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης (7/4), με την Ρεάλ Μαδρίτης να γνωρίζει την ήττα με 2-1 από την Μπάγερν Μονάχου μέσα στο «Μπερναμπέου». Οι Μαδριλένοι βρέθηκαν πίσω με δύο τέρματα, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση τους στο τελευταίο ημίωρο και μείωσαν ενόψει της ρεβάνς σε μια βδομάδα.

Την ώρα που το παιχνίδι βρισκόταν σε εξέλιξη στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ένας φίλαθλος αποφάσισε να… κουρευτεί στις εξέδρες, με φίλο του να αναλαμβάνει χρέη κουρέα μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα δεκάδων θεατών.

🚨| While Real Madrid were losing to Bayern Munich yesterday at Santiago Bernabéu, this Real Madrid fan was getting a haircut 😅💇‍♂️ pic.twitter.com/kxsym54OgD — Futball Centa (@futballcenta) April 8, 2026

Το σκηνικό καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενους και μέσα σε λίγη ώρα έκανε τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Ωστόσο, η αντίδραση του κοινού δεν ήταν καθολικά θετική. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την ενόχλησή τους, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για μια προσπάθεια πρόκλησης εντυπώσεων και αναζήτησης δημοσιότητας, παρά για ένα αθώο στιγμιότυπο χαλάρωσης στις εξέδρες.