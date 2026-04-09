Η πιο «περίεργη» φάση στο Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης που ξεσήκωσε... θύελλα αντιδράσεων

Στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, σημειώθηκε η φάση που μονοπώλησε τη συζήτηση. Μετά από πάσα του Χουάν Μούσο, ο Μαρκ Πουμπιλ ήρθε σε επαφή με τη μπάλα χρησιμοποιώντας το χέρι του μέσα στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δοθεί κάποια παράβαση.



Ο διαιτητής Ίστβαν Κόβατς έκρινε ότι η μπάλα δεν είχε τεθεί σε κανονική ροή παιχνιδιού, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά των Καταλανών, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο και πίεζαν για την ισοφάριση.

En España se armó un revuelo gigante por ESTA MANO de Pubill NO SANCIONADA como PENAL para el Barça, después del pase de Musso…



— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 8, 2026





Διαφορετικές ερμηνείες και… ένταση



Μετά το τέλος του αγώνα, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων εμφανίστηκε ψύχραιμος, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε παράβαση, τονίζοντας πως η φάση ερμηνεύτηκε σωστά από τον διαιτητή και δεν επηρέασε την εξέλιξη του παιχνιδιού.



Αντίθετα, ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, εξέφρασε έντονη διαφωνία, κάνοντας λόγο για ξεκάθαρο πέναλτι και δεύτερη κίτρινη κάρτα, ενώ απορία προκάλεσε και η μη παρέμβαση του VAR σε μια τόσο κρίσιμη φάση.



Από την πλευρά της Ατλέτικο, ο Ντιέγκο Σιμεόνε κράτησε πιο ισορροπημένη στάση, επισημαίνοντας ότι τέτοιες φάσεις κρίνονται από τη «λογική του παιχνιδιού», αφήνοντας να εννοηθεί πως η τελική απόφαση ανήκει στον διαιτητή.