Ιγκόρ Ακινφέεφ: Ο «αιώνιος» φύλακας άγγελος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας γίνεται 40 χρονών

Ο Ιγκόρ Ακινφέεφ γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1986 στο Βίντνογε της Ρωσίας και η μοίρα του φαινόταν προδιαγεγραμμένη από την παιδική του ηλικία. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας μόλις σε ηλικία 4 ετών και από τότε δεν αποχωρίστηκε ποτέ τον σύλλογο. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο έγινε το 2003, σε ηλικία μόλις 17 ετών, όπου απέκρουσε πέναλτι στην πρώτη του εμφάνιση, δείχνοντας στον κόσμο τι θα ακολουθούσε.

Συμπληρώνοντας πλέον πάνω από 20 χρόνια στην πρώτη ομάδα και 35 συνολικά στον σύλλογο, ο Ακινφέεφ αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα του «one-club man». Με πάνω από 800 επίσημες συμμετοχές με την ΤΣΣΚΑ, έχει καταφέρει να κατακτήσει 6 Πρωταθλήματα Ρωσίας, 8 Κύπελλα και 8 Σούπερ Καπ, ενώ η κορυφαία του στιγμή σε συλλογικό επίπεδο ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA το 2005.

ΑΠΕ ΜΠΕ/ Ο 19χρονος Ακινφέεφ αποκρούει προ του Μάριους Νικουλάε της Σπόρτινγκ στον τελικό του Κυπέλλου UEFA (18 Μαΐου 2005, Στάδιο «Ζοζέ Αλβαλάδε».)

Το κεφάλαιο εθνική Ρωσίας και οι στιγμές δόξας

Η προσφορά του Ακινφέεφ δεν περιορίστηκε στα στενά όρια της Μόσχας, καθώς αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής Ρωσίας για 14 συναπτά έτη (2004-2018). Με 111 διεθνείς συμμετοχές, κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων εμφανίσεων για τερματοφύλακα στην ιστορία της χώρας του. Εκπροσώπησε τη Ρωσία σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2014, 2018) και σε τέσσερα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

ΑΠΕ ΜΠΕ/ Ο Πούτιν βραβεύει τον Ακινφέεφ και την εθνική Ρωσίας μετά την επιτυχία στο Μουντιάλ 2018.

Η στιγμή που χαράχτηκε ανεξίτηλα στη μνήμη όλων ήταν στο Μουντιάλ του 2018, όταν με μια απίστευτη επέμβαση με το πόδι στη διαδικασία των πέναλτι απέκλεισε την Ισπανία, στέλνοντας τη Ρωσία στα προημιτελικά και προκαλώντας εθνικό ντελίριο. Η ψυχραιμία και η ηγετική του φυσιογνωμία κάτω από τα δοκάρια τον κατέστησαν αρχηγό και αδιαμφισβήτητο ηγέτη της «Sbornaya».



ΑΠΕ ΜΠΕ/ Ο Ακινφέεφ αποκρούει με το πόδι πέναλτι και στέλνει τη Ρωσία στους «8» του Μουντιάλ 2018.

Ρεκόρ, καθολική αναγνώριση και η κληρονομιά

Στις 8 Απριλίου, ο Ιγκόρ Ακινφέεφ γιορτάζει τα 40α του γενέθλια, παραμένοντας ενεργός και στην πρώτη γραμμή, γεγονός που τον καθιστά ζωντανό θρύλο του αθλήματος. Ο Ακινφέεφ δεν είναι απλώς ένας τερματοφύλακας, αλλά ένας συλλέκτης ρεκόρ. Κατέχει το ρεκόρ για τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ στην ιστορία του ρωσικού ποδοσφαίρου, ξεπερνώντας ακόμα και τον θρυλικό Λεβ Γιασίν, τον μοναδικό μέχρι σήμερα τερματοφύλακα με Χρυσή Μπάλα. Παράλληλα, είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία της Ρωσίας.

🇷🇺🧤 Igor Akinfeev (40) has been at CSKA Moscow for 35 YEARS! Akinfeev has made over 800 appearances for them and won 23 trophies. 🤯



He has played for just one club in his career: CSKA Moscow. Akinfeev has many incredible records to his name.... they include the most… pic.twitter.com/0Gn44yPWZU — EuroFoot (@eurofootcom) April 8, 2026

Την πλούσια διαδρομή του και τις σκέψεις του για το ποδόσφαιρο έχει καταγράψει και στο βιβλίο του, όπου μοιράζεται τις εμπειρίες μιας ζωής αφιερωμένης στα γήπεδα. Αυτό όμως που τον κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι ο απεριόριστος σεβασμός που απολαμβάνει.

ΑΠΕ ΜΠΕ/ Ο Ιγκόρ Ακινφέεφ παρουσιάζει την αυτοβιογραφία του στη Μόσχα.

Ακόμα και οι πιο ορκισμένοι αντίπαλοι υποκλίνονται στον επαγγελματισμό του και στην ικανότητά του να παραμένει στο κορυφαίο επίπεδο ακόμα και τώρα που μπαίνει στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του. Η «απίστευτη μακροζωία» του είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και μιας σπάνιας αφοσίωσης που σπανίζει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.