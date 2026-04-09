Σκάνδαλο με πολυτελή ρολόγια στην Ισπανία: Στο μικροσκόπιο πασίγνωστοι ποδοσφαιριστές

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της ισπανικής εφημερίδας EL MUNDO, οι αρχές εξετάζουν τη δράση της εταιρείας Best In Asociados, με έδρα το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, η οποία φέρεται να πραγματοποιούσε πωλήσεις επώνυμων ρολογιών χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων φόρων. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για οργανωμένη πρακτική, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.



Οι συναλλαγές φαίνεται πως πραγματοποιούνταν κυρίως στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, ενώ μεταξύ των πελατών που απέκτησαν τα ρολόγια σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες της αγοράς συγκαταλέγονται ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου. Όπως αναφέρεται, εμπλέκονται ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα, ο Σάντι Καθόρλα, ο Ντάνι Καρβαχάλ, αλλά και ο παλαίμαχος Νταβίδ Σίλβα.



Η έρευνα και οι κινήσεις των αρχών



Η Ισπανική Πολιτοφυλακή έχει ήδη ξεκινήσει να συγκεντρώνει στοιχεία και να καλεί πελάτες της εταιρείας για παροχή πληροφοριών, κατόπιν σχετικής δικαστικής εντολής. Παράλληλα, αναμένεται το επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν και οι καταθέσεις στην Ανδόρα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης.



Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ρολόγια ιδιαίτερα υψηλής αξίας, από οίκους όπως Rolex και Patek Philippe, με τιμές που φτάνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής μέσω μη καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τους στην Ισπανία.



Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι ποδοσφαιριστές ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν ακόμη και με την ιδιότητα του υπόπτου, καθώς ερευνάται αν γνώριζαν τον τρόπο λειτουργίας των συναλλαγών.



Η θέση των εμπλεκομένων



Από την πλευρά ορισμένων εκ των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι μετά τις συναλλαγές υπήρξε συμφωνία με την εταιρεία ώστε να καλυφθεί ο μη καταβληθείς ΦΠΑ, σε μια προσπάθεια να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες.



Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης της Best In Asociados φέρεται να έχει αναλάβει την ευθύνη για τη μη δήλωση και πληρωμή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή των προϊόντων, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας.



Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, καθώς εμπλέκει μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου και αγγίζει ένα ευαίσθητο ζήτημα όπως η φορολογική συμμόρφωση σε διεθνές επίπεδο.