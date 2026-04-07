Ο Χάρι Κέιν πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη με διαφορά - Η θέση του Βαγγέλη Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει μια σεζόν με την Μπενφίκα ακριβώς όπως μας έχει συνηθίσει, με πολλά γκολ και πολύ καλές εμφανίσεις. Ο διεθνής επιθετικός ξεχωρίζει με τους αετούς σε μια γενικά όχι και τόσο καλή σεζόν για την ομάδα.

Ο Παυλίδης έχει καταφέρει να είναι άκρως παραγωγικός και την φετινή σεζόν, τοποθετώντας το όνομά του στην λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ της Ευρώπης, βρισκόμενος στην 7η θέση με 21 γκολ σε 27 συμμετοχές στην Primeira Liga. Ο διεθνής επιθετικός έχει από πάνω του τεράστια ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με το πρώτο όνομα τον Χάρι Κέιν ο οποίος έχει σπάσει όλα τα κοντέρ με την απόδοση του στην Μπάγερν Μονάχου μετρώντας 31 γκολ σε 29 παιχνίδια πρωταθλήματος, κάτι που σημαίνει πως ο Άγγλος επιθετικός σκοράρει κάθε 66 λεπτά. Πίσω του τον ακολουθεί ο Λουίς Σουάρεζ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο συμπαίκτης του Φώτη Ιωαννίδη που αγωνίζεται στην αντίπαλο του Παυλίδη στην Πορτογαλία έχει 24 γκολ σε 25 συμμετοχές και φιγουράρει και στην πρώτη θέση των σκόρερ του Πορτογαλικού πρωταθλήματος. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Κιλιάν Εμπαπέ με 23 τέρματα σε 25 αγώνες στην La Liga.

Αναλυτικά η λίστα με τους σκόρερς