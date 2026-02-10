Βαγγέλης Παυλίδης: Ποια είναι η εκλεκτή της καρδιάς του, Μαριάννα Σολκίδου

Το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη αρχίζει να ακούγεται όλο και πιο έντονα στην αγορά, καθώς η φετινή του πορεία με τη φανέλα της Μπενφίκα δεν περνά απαρατήρητη. Ο διεθνής φορ πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, μετρώντας 27 γκολ σε 39 συμμετοχές, γεγονός που τον έχει φέρει στο «μπλοκάκι» αρκετών ομάδων.



Τον περασμένο Ιούλιο, ο διεθνής επιθετικός δημιούργησε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι για να ζητήσει σε γάμο τη σύντροφό του, Μαριάννα Σολκίδου. Αγαπώντας και οι δύο ιδιαίτερα το καλοκαίρι, έχουν ήδη αποφασίσει η γαμήλια τελετή να πραγματοποιηθεί τους θερινούς μήνες. Εκτός απροόπτου, επιθυμούν να τιμήσουν τον τόπο όπου μεγάλωσαν και γνωρίστηκαν, τη Θεσσαλονίκη, με τις πιθανότητες να συγκεντρώνονται στη Χαλκιδική για την τέλεση του μυστηρίου.



Ο φορ της Μπενφίκα και η σύντροφός του ζουν πλέον μαζί στη Λισαβόνα, έχοντας συμπληρώσει δέκα χρόνια κοινής ζωής, καθώς η γνωριμία τους ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία. Με τη σχέση τους να έχει περάσει τη δοκιμασία του χρόνου, αποφάσισαν πως ήρθε η στιγμή να την επισφραγίσουν με τον γάμο και την υπόσχεση για τη δημιουργία της δικής τους οικογένειας. Η Μαριάννα Σολκίδου στέκεται διαρκώς στο πλευρό του, τόσο στις στιγμές των τραυματισμών όσο και στις πιο απαιτητικές περιόδους της καριέρας του, όπως ακριβώς κι εκείνος υπήρξε για εκείνη ένας σταθερός σύμμαχος και αταλάντευτο στήριγμα σε κάθε της βήμα.



Η Μαριάννα Σολκίδου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πτυχίο Οικονομικών, ενώ διαθέτει και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.