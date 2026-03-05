Σπουδαία διάκριση για τον Βαγγέλη Παυλίδη που βρίσκεται σε μια ελίτ λίστα γεμάτη... αστέρια

Ο Βαγγέλης Παυλίδης για ακόμα μια χρονιά κάνει τρομερά πράγματα με την φανέλα της Μπενφίκα στις εγχώριες διοργανώσεις και φυσικά στο Champions League.

Ο διεθνής επιθετικός «βγάζει μάτια», και σε μια σεζόν που οι «αετοί» δεν τα πηγαίνουν καλά, αυτός καταφέρνει να ξεχωρίσει, έχοντας 28 γκολ και έξι ασιστ σε 43 συμμετοχές, ενώ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής βρίσκεται στην δεύτερη θέση στην λίστα των σκόρερ, πίσω από τον συμπαίκτη του Φώτη Ιωαννίδη, Λούις Σουάρεζ.

Ο Θεσσαλονικιός ποδοσφαιριστής διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες, καθώς είναι τέταρτος στην λίστα των επιθετικών με την μεγαλύτερη αξία εκτός των Big 5 πρωταθλημάτων, και με τις τρομερές εμφανίσεις του φέτος έχει κάνει ακόμα και την Ρεάλ Μαδρίτης να ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του. Όμως για αυτόν, μιλάνε καλύτερα οι αριθμοί. Και οι αριθμοί τον τοποθετούν σε μια λίστα μαζί με τεράστια αστέρια του ποδοσφαίρου.

Ο Παυλίδης είναι τόσο κομβικός στο επιθετικό παιχνίδι της Μπενφίκα, και βρίσκεται στην 9η θέση της λίστας με τους ποδοσφαιριστές με τα λιγότερα τα λεπτά ανά τα οποία έχει γκολ ή ασίστ, καθώς είτε σκοράρει είτε δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, ανά 81 λεπτά. Μιλάμε για μια λίστα που πάνω από τον διεθνή φορ υπάρχουν ονόματα όπως ο Μέσι, ο Κέιν, ο Ολίσε και ο Εμπαπέ.