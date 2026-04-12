Ο Κέιν χτίζει το δικό του Μπάκιγχαμ αξίας 23 εκατομμυρίων ευρώ - Αντιδράσεις στην Αγγλία

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, σκοράροντας ασταμάτητα, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Ωστόσο, το μυαλό του δεν βρίσκεται μόνο στο παρόν, αλλά και στο μέλλον, συγκεκριμένα στην επιστροφή του στην Αγγλία.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας έχει ήδη σχεδιάσει τη ζωή του μετά το ποδόσφαιρο, επιλέγοντας το Σάρεϊ ως τον τόπο όπου θα εγκατασταθεί μόνιμα. Και όχι απλώς το σχεδιάζει, αρχίζει να το υλοποιεί.

Το δικό του... Μπάκιγχαμ

Η έπαυλη που κατασκευάζει στην εξοχή της περιοχής έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, κυρίως λόγω της εντυπωσιακής της ομοιότητας με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Η αξία της φτάνει τα 20 εκατομμύρια λίρες (περίπου 23 εκατ. ευρώ), όμως αυτό που τραβά τα βλέμματα είναι το αρχιτεκτονικό της ύφος.

Τα σχέδια του νέου «παλατιού» που χτίζει ο Χάρι Κέιν/Printscreen

Σύμφωνα με τα σχέδια, η πρόσοψη περιλαμβάνει γεωργιανού στιλ παράθυρα και επιβλητικές κολόνες, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα στη βασιλική κατοικία. Οι εργασίες βρίσκονται ήδη στο τελικό στάδιο, με τους κατοίκους της περιοχής να σχολιάζουν πως «μοιάζει ξεκάθαρα με παλάτι».

EXCLUSIVE: Harry Kane’s new £20m country mansion is a ringer for Buckingham Palace – with hidden underground feature https://t.co/Vm9pW8PNpy — Sun Sport (@SunSport) April 12, 2026

Παράλληλα, δεν λείπουν και οι σύγχρονες πινελιές. Ξεχωρίζει η περιστρεφόμενη πλατφόρμα στάθμευσης αξίας 20.000 λιρών, η οποία θα εξυπηρετεί τον στόλο των πολυτελών αυτοκινήτων του, επιτρέποντας εύκολους ελιγμούς ακόμα και σε περιορισμένο χώρο.

Το υπόγειο γκαράζ θα φιλοξενεί έως και πέντε οχήματα, ενώ στο εσωτερικό της κατοικίας προβλέπονται χώροι υψηλών προδιαγραφών, όπως αίθουσα κινηματογράφου, πισίνα, μπαρ, γυμναστήριο και χώρος ευεξίας.

Ο Κέιν είχε αποκτήσει το οικόπεδο το 2023 έναντι 6,5 εκατομμυρίων λιρών, κατεδαφίζοντας το παλιό ακίνητο για να δημιουργήσει από την αρχή τη νέα του κατοικία. Τα σχέδια περιλαμβάνουν επίσης τέσσερα υπνοδωμάτια, αλλά και επιπλέον χώρους για το προσωπικό.