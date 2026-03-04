Ο «μποξέρ» Καπίνο έγινε κορεό στην Ελβετία - Οι οπαδοί της Βίντερτουρ τον αποθέωσαν (pic)

Ο Στέφανος Καπίνο «αναγεννήθηκε» στην Ελβετία. Η ομάδα του, Βίντερτουρ παλεύει για τη μάχη της παραμονής στην πρώτη κατηγορία, όμως ο επαγγελματισμός του 31χρονου πρώην διεθνή τερματοφύλακα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους φιλάθλους της ομάδας, που αποφάσισαν να αναρτήσουν κορεό με την προσωπογραφία του.

Ο Καπίνο μετράει μέχρι στιγμής 68 συμμετοχής με τη φανέλα της Βίντερτουρ, τις περισσότερες που έχει έως τώρα σε σύλλογο.

Η πίστη του στην ομάδα, σε συνδυασμό με την αφοσίωση στο μεγάλο στόχο της παραμονής στα «μεγάλα σαλόνια» του ελβετικού ποδοσφαίρου τον έχουν καταστήσει τον αγαπημένο ποδοσφαιριστή τον οπαδών του συλλόγου, που στην πρώτη ισοπαλία μετά από 5 αγώνες, στο παιχνίδι της Τρίτης (03/03) εναντίον της Σερβέτ, του επιφύλαξαν μία μοναδική έκπληξη.

Όταν οι δύο ομάδες έκαναν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, οι οπαδοί της Βίντερτουρ ύψωσαν τα κασκόλ τους, άναψαν βεγγαλικά και ανάρτησαν τη μορφή του Στέφανου Καπίνο, υπό την αμφίεση ενός... πυγμάχου. Το μαχητικό πνεύμα του πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ξεχωρίζει και οι οπαδοί της ομάδας θεωρούν την έως τώρα πορεία του με το σύλλογο αξιομνημόνευτη.

Το κορεό που ανάρτησαν οι οπαδοί της Βίντερτουρ και το ευχαριστώ του Στέφανο Καπίνο. Printscreen από Instagram.

Ο 31χρονος «πορτιέρε» ευχαρίστησε με ανάρτησή του στο Insagram τους φιλάθλους για αυτή τη τιμή, καθώς και για την υποστήριξή που δείχνουν στην ομάδα. Η Βίντερτουρ βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 15 βαθμούς (9 πόντους μακριά από την προτελευταία Γκρασχόπερς).

Ο Καπίνο μετράει 12 «καθαρές εστίες» (αγώνες χωρίς να δεχθεί γκολ) σε 68 εμφανίσεις, ενώ πρωταγωνίστησε και στην περσινή πορεία της ομάδας, όταν η Βίντερτουρ «γλίτωσε» τον υποβιβασμό την τελευταία αγωνιστική, παραμένοντας στη Swiss Super League. Επίσης, αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της ομάδας, όταν αυτή έφτασε για δύο συνεχόμενες σεζόν στη φάση των «16» του Κυπέλλου.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, τη Μάιντζ, τον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ Φόρεστ, τον Παναιτωλικό, τη Βέρντερ Βρέμης, αλλά και σε άλλους συλλόγους στη Γερμανία.