Ποιος είναι ο 19χρονος ποδοσφαιριστής που δίνει μάχη ζωής μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Σκηνές βαθιάς ανησυχίας και ανθρώπινης αγωνίας εκτυλίσσονται στις τάξεις της Μετς, μετά τον σοβαρό τραυματισμό 19χρονου ποδοσφαιριστή των Ακαδημιών της, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της φονικής πυρκαγιάς που συγκλόνισε το χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.



Ο νεαρός Γάλλος μπακ υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Γερμανίας. Εκεί, οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή του, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας του. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη προσπάθεια ώστε να μεταφερθεί, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σε νοσοκομείο πιο κοντά στην οικογένειά του.



Πέρα από το ανθρώπινο δράμα, το σοκ είναι μεγάλο και στο ποδοσφαιρικό σκέλος. Ο 19χρονος θεωρούνταν ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ των Ακαδημιών της Μετς, με καλή παρουσία στα αναπτυξιακά τμήματα και προοπτική να διεκδικήσει ρόλο σε επαγγελματικό επίπεδο τα επόμενα χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής με ταχύτητα, σωστές τοποθετήσεις και σύγχρονα χαρακτηριστικά για τη θέση του ακραίου αμυντικού, βλέπει ξαφνικά την καριέρα –και κυρίως τη ζωή του– να δοκιμάζεται σκληρά.



Η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης και στήριξης, ενώ αντίστοιχα μηνύματα καταφθάνουν από ποδοσφαιριστές, συλλόγους και φιλάθλους.

Η ανακοίνωση της Μετς

«Η FC Metz ανακοινώνει με βαθιά οδύνη ότι ο Ταχίρις Ντος Σάντος, ποδοσφαιριστής–ασκούμενος του συλλόγου με καταγωγή από το Mont-Saint-Martin, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κράν-Μοντάνα (Ελβετία) τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Βαριά εγκαυματισμένος, ο 19χρονος νεαρός παίκτης των «Γκρενά» μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου νοσηλεύεται και λαμβάνει θεραπεία.

Βαθιά συγκλονισμένοι από αυτή την είδηση, οι διοικούντες, οι παίκτες, οι προπονητές και οι εργαζόμενοι του συλλόγου βρίσκονται σε σοκ και ενώνουν τις σκέψεις τους για να τις απευθύνουν στον Ταχίρις, αυτές τις ώρες που δίνει μάχη με τον πόνο.



Ο σύλλογος επιθυμεί επίσης να εκφράσει την πλήρη στήριξή του στην οικογένειά του και εργάζεται, σε συνεργασία με τις ιατρικές αρχές, για να καταστεί δυνατή η μεταφορά του Ταχίρις στο Νοσοκομείο Mercy, κοντά στο σπίτι του.

Νεότερη ενημέρωση για τον Ταχίρις θα δοθεί σε περίπτωση σημαντικής εξέλιξης της κατάστασης της υγείας του. Μέχρι τότε, η FC Metz ζητά από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή του Tahirys και της οικογένειάς του».