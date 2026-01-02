Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: 17χρονος παίκτης του γκολφ το πρώτο θύμα της φονικής φωτιάς στην Ελβετία

Ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης του γκολφ ταυτοποιήθηκε ως ένα από τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο γνωστό θέρετρο σκι της Ελβετίας, Κραν Μοντανά, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους. Το όνομα του Emanuele Galeppini ήταν το πρώτο που ανακοινώθηκε στη μακάβρια λίστα των θυμάτων.

Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στον νεαρό γκόλφερ, στη σελίδα της στο Instagram. Ο 17χρονος, ο οποίος ζούσε στο Ντουμπάι, «θεωρείτο ευρέως ως ένα πολλά υποσχόμενο νεαρό ταλέντο».

Στην ανακοίνωσή της η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ αναφέρει: «Θρηνούμε τον θάνατο του Emanuele Galeppini, ενός νεαρού αθλητή που κουβαλούσε μαζί του πάθος και αυθεντικές αξίες».



«Σε αυτή τη στιγμή της μεγάλης θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγαπούσαν. Emanuele, θα παραμείνεις για πάντα στις καρδιές μας».



Ο 17χρονος βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, στο Βαλέ, όταν η φωτιά κατέστρεψε το υπόγειο, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να τρέξουν για να σωθούν μόλις μία ώρα μετά την υποδοχή του 2026.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών και η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, προκαλώντας τουλάχιστον 40 θανάτους και περισσότερους από 100 τραυματισμούς.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε πως η επιχείρηση αναγνώρισης των θυμάτων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, λόγω του μεγέθους της τραγωδίας και της σοβαρότητας των τραυματισμών.

Αγωνία για τους αγνοούμενους – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Έχουν κινητοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να παραδοθούν οι σοροί στις οικογένειες το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Μπεατρίς Πιού.

Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους. «Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μέσω Instagram, Facebook, παντού. Δεν έχουμε καμία απάντηση. Ούτε οι γονείς γνωρίζουν τι έχει συμβεί», δήλωσε η 17χρονη Ελεονόρ, εκφράζοντας την αγωνία πολλών νέων που βρίσκονταν στην περιοχή για τις διακοπές τους.