Κραν Μοντανά: Θρήνος, αγνοούμενοι και σοβαρά ερωτήματα -Νέο βίντεο με βεγγαλικά και φωτιά στην οροφή

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συνεχίζονται οι έρευνες των ελβετικών αρχών μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά. Γύρω από τον αστυνομικό κλοιό, στο σημείο της τραγωδίας, συγκεντρώνονται από τις πρώτες ώρες συγκινημένες οικογένειες και έφηβοι, προσπαθώντας να διαχειριστούν το σοκ και την αγωνία.



Μια μεγάλη οικογένεια μοιράζει μπουκέτα λουλούδια μεταξύ των μελών της πριν πλησιάσει τον φράχτη και αφήσει τα αφιερώματά της. Άλλοι στηρίζονται ο ένας στον άλλο για σωματική και συναισθηματική υποστήριξη. Ο πόνος μοιράζεται σιωπηλά. Λίγο πιο πέρα, ομάδες εφήβων ανάβουν κεριά και διαβάζουν τα μηνύματα που έχουν αφεθεί σε έναν αυτοσχέδιο βωμό μνήμης.

Λίγο έξω από την πόλη, ένα συνεδριακό κέντρο έχει μετατραπεί σε χώρο υποστήριξης για τις οικογένειες των αγνοουμένων. Πολλά από τα αυτοκίνητα που φτάνουν φέρουν ελβετικές και ιταλικές πινακίδες, στοιχείο που καταδεικνύει το εύρος της τραγωδίας.

Άνθρωποι παρηγορούν ο ένας τον άλλον έξω από το μπαρ «Le Constellation» (φωτο: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Ανάμεσα στους δεκάδες αγνοούμενους φέρεται να βρίσκεται και μια 15χρονη Ελληνίδα, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας. Πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία είχε επισκεφθεί το μπαρ το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μαζί με τρεις φίλες της, οι οποίες επίσης αγνοούνται. Οι γονείς της γνώριζαν ότι η ανήλικη θα πήγαινε στο νυχτερινό κέντρο, ωστόσο από τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες για την τύχη της, απευθύνοντας εκκλήσεις μέσω των αρχών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συγκλονιστική είναι και η δημόσια έκκληση του αδελφού της, ο οποίος ζητά οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της.



Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 40 νεκρούς και περισσότερους από 119 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων είναι ηλικίας μόλις 15 έως 25 ετών. Η ταυτοποίηση των θυμάτων αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς αρκετοί έχουν υποστεί εκτεταμένες βλάβες. Οι αρχές καταφεύγουν σε οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο.

40 morts à cause d'un tocard qui voulait juste impressionner une michto en la portant sur ses épaules. 😮‍💨 #incendie #Crans_Montana pic.twitter.com/itccCbnVhc — Le Cygne Bien Poivré (@Bud_Bundy_) January 2, 2026

Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας

Την ίδια στιγμή, σοβαρά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας του καταστήματος. Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό, η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από την ανάφλεξη της οροφής, η οποία ήταν επενδυμένη με εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό, πιθανότατα εξαιτίας πυροτεχνημάτων προσαρμοσμένων σε μπουκάλια σαμπάνιας. Το γεγονός ότι υπήρχε μία μόνο έξοδος κινδύνου και στενή σκάλα από το υπόγειο εντείνει τις ανησυχίες για παραβίαση της νομοθεσίας, ενώ εξετάζεται και το ζήτημα της παρουσίας ανηλίκων στον χώρο.

Έρευνα για «σπινθηροβόλα κεριά»

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά» που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν. «Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού.

Ταυτοποιήθηκαν 113 τραυματίες

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών. Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας. Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο Elliot Alvarez, κάτοικος του Κραν Μοντανά, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι βρισκόταν σε διπλανό μπαρ τη στιγμή της πυρκαγιάς και ότι μόλις δέκα λεπτά νωρίτερα είχε συνομιλήσει με φίλους που κατευθύνονταν στο Le Constellation. Όπως ανέφερε, αρχικά νόμιζαν πως επρόκειτο για έκρηξη. «Ήταν σοκαριστικό να βλέπεις ανθρώπους να περιθάλπονται στο έδαφος και άλλους να βγαίνουν πανικόβλητοι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το μπαρ αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.



Παρότι το μεγαλύτερο μέρος του Κραν Μοντανά προσπαθεί να συνεχίσει την καθημερινότητά του, η σκιά της καταστροφής παραμένει βαριά πάνω από την αλπική πόλη, η οποία θρηνεί και αναζητά απαντήσεις.