Ελβετία: Ποινική έρευνα για βαριά αδικήματα κατά των ιδιοκτητών του μπαρ - Αγωνία για τις σορούς

Ποινική έρευνα σε βάρος των δύο διαχειριστών του μπαρ Le Constellation στο Κραν-Μοντανά ξεκίνησαν οι ελβετικές αρχές, μετά την αδιανόητη τραγωδία που σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς και κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν.



Σύμφωνα με την εισαγγελία του καντονιού Βαλέ, το ζευγάρι που διαχειριζόταν το μπαρ ερευνάται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Πυροτεχνήματα και κανονισμοί πυρασφάλειας

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που κρατούσαν θαμώνες πάνω από μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία ήρθαν σε επαφή με την οροφή του υπογείου χώρου. Η οροφή φέρεται να ήταν επενδυμένη με εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό.





Οι αρχές εξετάζουν αν τηρήθηκαν οι κανονισμοί πυρασφάλειας, αν τα υλικά του χώρου ήταν πιστοποιημένα, καθώς και αν υπήρχαν επαρκείς έξοδοι διαφυγής και εξοπλισμός πυρόσβεσης. Οι περισσότεροι από τους τραυματίες ήταν νεαρής ηλικίας, γεγονός που εντείνει το σοκ στην τοπική κοινωνία.



Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων συνεχίζεται, ενώ συγγενείς και φίλοι παραμένουν σε αναμονή για επίσημες ανακοινώσεις. Οι τοπικές αρχές δεν αποκλείουν νέες διώξεις, εφόσον προκύψουν περαιτέρω ποινικές ευθύνες.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ, από τους 119 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί επίσημα οι 113. Ανάμεσά τους βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, καθώς και πολίτες από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Οι εθνικότητες 14 τραυματιών παραμένουν άγνωστες.



Ιταλοί και Γάλλοι εγκληματολόγοι βρίσκονται στο μακάβριο υπόγειο του Constellation συμμετέχοντας στην προσπάθεια ταυτοποίησης υπολειμμάτων σορών, ενώ οι οικογένειες των εφήβων που αγνοούνται παραμένουν «πάνω από ένα τηλέφωνο», όπως χαρακτηριστικά μετέδωσε το ΕΡΤnews, από το σημείο της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά.



Οι αρχές προειδοποιούν ότι η πλήρης αναγνώριση των νεκρών και των τραυματιών ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς πολλοί φέρουν σοβαρά εγκαύματα. Νοσοκομεία στη Βέρνη και αλλού έχουν ζητήσει από συγγενείς αγνοουμένων να παρέχουν πληροφορίες για πιθανά τατουάζ ή κοσμήματα, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση.



Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλά από τα θύματα είναι εξαιρετικά νεαρής ηλικίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες αγνοουμένων, με φίλους και συγγενείς να αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες. Η Λετίσια Μπροντάρντ-Σίτρε απηύθυνε δημόσια έκκληση για τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ, ο οποίος αγνοείται, αφού οι έρευνες της οικογένειας σε νοσοκομεία της Λωζάνης και της Βέρνης δεν απέδωσαν καρπούς.



Ανάλογη αγωνία βιώνει και η οικογένεια της 22χρονης Γαλλίδας Εμιλί Πραλόνγκ, η οποία, σύμφωνα με συγγενείς της, βρισκόταν στο μπαρ μαζί με φίλους της τη μοιραία νύχτα.



Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για μια συλλογική θλίψη που έχει καλύψει το θέρετρο. «Είναι σαν να έχουμε χάσει όλοι κάποιον δικό μας», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας το κλίμα πένθους που επικρατεί.

Λίστα αγνοουμένων

Η 15χρονη Ελληνοελεβετή Άλις Καλλέργης, βρίσκεται στη λίστα των αγνοουμένων καθώς, όπως ανέφερε σε δραματική έκκληση ο αδερφός της, η οικογένεια έχασε τα ίχνη της, ενώ γνώριζε ότι η έφηβη θα διασκέδαζε στο Constellation την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

H Σάρλοτ Νίνταμ, η οποία είχε φοιτήσει στο Immanuel College στο Χέρτφορντσαϊρ. Φωτογραφία: Instagram

Την ίδια ώρα οι γονείς του 16χρονου Ελβετού υπηκόου Άρθουρ Μπρόνταρντ δηλώνουν ότι πήγαν στα νοσοκομεία στη Λωζάνη και στη Βέρνη, αλλά δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν. Φίλοι του βρέθηκαν ωστόσο, με εγκαύματα άνω του 60%.



Αγνοούμενος είναι και ο Ιταλός υπήκοος Achille Osvaldo Giovanni Barosi, 16 ετών, ο οποίος μπήκε στο μπαρ στις 01:30 τοπική ώρα την Πρωτοχρονιά για να πάρει το σακάκι και το τηλέφωνό του.



Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι έξι πολίτες αγνοούνται, μεταξύ αυτών και ο Emanuele Galeppini, ο 16χρονος διεθνής παίκτης γκολφ.



Επίσης, μέλη της οικογένειας έχουν αναφέρει ότι αγνοείται η 22χρονη Emilie Pralong. Ο παππούς της, Πιερ, περιέγραψε μια «αγωνιώδη» αναμονή για πληροφορίες, λέγοντας στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFMTV: «Πάντα ελπίζουμε – είμαστε γεμάτοι ελπίδα».