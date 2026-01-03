Τραγωδία στην Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα θύματα της φονικής πυρκαγιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά

Στην επίσημη ταυτοποίηση των πρώτων θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation, στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, προχώρησαν οι ελβετικές αρχές, παραδίδοντας τις σορούς στις οικογένειες των θυμάτων.



Όπως γνωστοποίησε η Αστυνομία του Βαλέ, μετά από πολύωρη και εντατική διαδικασία αναγνώρισης που ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ώρες, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις Ελβετοί υπήκοοι: δύο γυναίκες ηλικίας 21 και 16 ετών και δύο άνδρες ηλικίας 18 και 16 ετών.

First victims of ski resort bar fire identified by police as four Swiss nationals, including two 16-year-olds https://t.co/LVUaEjl7Ep — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 3, 2026





Η αναγνώριση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή εξειδικευμένων ομάδων ταυτοποίησης θυμάτων μαζικών καταστροφών (DVI), καθώς και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, καθώς τα εκτεταμένα εγκαύματα από τη φωτιά καθιστούσαν τη διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική. Μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων ιατροδικαστικών και διοικητικών ελέγχων, οι σοροί παραδόθηκαν επισήμως στους οικείους τους.



Την ίδια ώρα, η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει αν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή παραβίασης κανόνων ασφαλείας, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.