Συγκίνηση για τη 15χρονη Αλίκη - Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της στο Κραν Μοντανά

Ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας στο θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας βρίσκεται η ελληνικής καταγωγής Αλίκη Καλλέργη.



Από την Πρωτοχρονιά, οι δικοί της την αναζητούν, καθώς η 15χρονη Ελληνοελβετή διασκέδαζε με την παρέα της στο μπαρ Le Constellation όπου σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά με τους 40 νεκρούς και τους 119τραυματίες.



Ωστόσο, η τύχη της αγνοούταν με την οικογένειά της να την ψάχνει στα νοσοκομεία.



Σήμερα, ο πατέρας και ο αδελφός της φαίνεται πώς επιβεβαίωσαν ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της. Συγκεκριμένα, ο πατέρας της, Αντώνης, δημοσίευσε μια εικόνα με μαύρο φόντο και ένα λευκό αγγελάκι ενώ έγραφε το όνομά της «Alice» (Αλίκη).

Την ίδια στιγμή, ο αδελφός της, Ρομέν, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram από τα παιδικά τους χρόνια, μια καρδιά και ένα λευκό περιστέρι. «Η πρώτη αγάπη ενός κοριτσιού είναι πάντα τα μεγαλύτερα αδέλφια της», έγραφε χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Τα social media της οικογένειας πλημμύρισαν με συλλυπητήρια από τον κόσμο και τους φίλους τους.

Ενημερώθηκε επίσημα και η πρεσβεία

Επίσης, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026.



Σύμφωνα με τον διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλαί, Φρεντερίκ Ζισλέρ, και τα 40 θύματα έχουν ταυτοποιηθεί και οι οικογένειές τους έχουν ειδοποιηθεί.



Η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους. Έχει προγραμματιστεί ενός λεπτού σιγή στις 2 μ.μ., κατά τη διάρκεια του οποίου θα χτυπήσουν οι καμπάνες όλων των εκκλησιών σε όλη την Ελβετία, για μια επιμνημόσυνη τελετή στο Κρανς-Μοντάνα.