Φονική φωτιά στο Κραν-Μοντανά: Πέντε χρόνια χωρίς έλεγχο ασφαλείας

Καμία επιθεώρηση ασφαλείας δεν πραγματοποιήθηκε μετά το 2019 στο κλαμπ που τυλίχθηκε στις φλόγες την νύχτα της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό θέρετρο Κραν-Μοντανά, προκαλώντας τον θάνατο 40 ανθρώπων. Το γεγονός παραδέχθηκε σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της κοινότητας, Νικολά Φερό.

«Λυπούμαστε βαθύτατα. Δεν είχαμε καμία ένδειξη ότι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο “Le Constellation” δεν είχαν πραγματοποιηθεί», δήλωσε, επιβεβαιώνοντας την πλήρη απουσία επιθεωρήσεων την περίοδο 2020-2025, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές που διερευνούν την τραγωδία, η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε όταν σπίθες από βεγγαλικά έφτασαν στην οροφή του κλαμπ, η οποία ήταν κατασκευασμένη από συνθετικά ηχομονωτικά πάνελ. Τα υλικά αυτά ανεφλέγησαν, συμβάλλοντας στη ραγδαία εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Όπως εξήγησε ο Νικολά Φερό, οι κανονισμοί προβλέπουν ετήσιους ελέγχους πυρασφάλειας στα μπαρ της περιοχής. Η τελευταία επιθεώρηση στο συγκεκριμένο κατάστημα είχε πραγματοποιηθεί το 2019 και είχε κριθεί θετική, ενώ το ηχομονωτικό υλικό της οροφής θεωρήθηκε τότε αποδεκτό. Παράλληλα, λόγω του μεγέθους του χώρου, δεν ήταν υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης.

Φωτό: X/Twitter

«Δεν έγινε ποτέ ειδικός έλεγχος για το συγκεκριμένο αφρώδες υλικό. Οι αρμόδιοι για την ασφάλεια δεν το έκριναν αναγκαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά το δυστύχημα, οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν τη χρήση σπινθηροβόλων κεριών και παρόμοιων μέσων σε χώρους εστίασης της κωμόπολης. Παράλληλα, ερευνώνται οι ιδιοκτήτες του μπαρ για αδικήματα εξ αμελείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, προς το παρόν δεν συντρέχει λόγος σύλληψής τους, ούτε θεωρούνται ύποπτοι φυγής.

Τέλος, ο πρόεδρος της κοινότητας ανακοίνωσε ότι έκλεισε και δεύτερο μπαρ που ανήκει στους ίδιους ιδιοκτήτες.