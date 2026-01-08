Κραν Μοντανά: Σάλος με βίντεο όπου φέρεται η ιδιοκτήτρια του μπαρ να το σκάει με τις εισπράξεις

Σάλος έχει προκληθεί στην Ελβετία με τις νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την τραγωδία που σημειώθηκε ανήμερα Πρωτοχρονιά στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά όπου 40 νέοι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί σε μπαρ όπου διασκέδαζαν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο La Repubblica, η 40χρονη ιδιοκτήτρια του «Le Constellation» που αποδείχθηκε παγίδα θανάτου, φέρεται να εμφανίζεται σε ένα βίντεο όπου πηδάει έξω από το φλεγόμενο κτίριο αγκαλιά με την ταμειακή μηχανή και τις εισπράξεις της μέρας. Όπως σημειώνει το ιταλικό δίκτυο το βίντεο βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών και γίνονται προσπάθειες να πιστοποιηθεί η γνησιότητά του.

Η Τζέσικα Μορέτι κρατείται μαζί με τον σύζυγό της και συνιδιοκτήτη του μπαρ, και κατηγορείται για αμέλεια και αγνόηση των πελατών ενώ το κτίριο είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Συγκεκριμένα, της έχουν αποδοθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης σε 119 άλλους που υπέστησαν φρικτά εγκαύματα καθώς γιόρταζαν στις Ελβετικές Άλπεις.

Η διευθύντρια του μπαρ, η οποία είναι Γαλλίδα, υπέστη έγκαυμα στο ένα της χέρι με τη γαλλική ιστοσελίδα Public να τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εξηγηθεί εάν πράγματι έσπευσε να πιάσει «την ταμειακή μηχανή πριν το σκάσει». Το βίντεο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Η πυρκαγιά πιστεύεται ότι προκλήθηκε καθώς το προσωπικό κουνούσε μπουκάλια σαμπάνιας βουλωμένα με βεγγαλικά κοντά στην οροφή. Δεκάδες άνθρωποι προσπάθησαν απεγνωσμένα να ξεφύγουν από τον χώρο και ζήτησαν τις πρώτες βοήθειες, τη στιγμή που εξαφανίστηκε.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι στη συνέχεια εξελίχθηκε αστραπιαία - πιθανότατα πυρπόλησε μεγάλο μέρος του χώρου σε δευτερόλεπτα και καθιστούσε σχεδόν αδύνατη τη διαφυγή.

Ο σύζυγός της, Ζακ Μορέτι, 49 ετών, ήταν ιδιοκτήτης του μπαρ. Και οι δύο είναι ύποπτοι στην ποινική έρευνα για την πυρκαγιά, αν και κανένας από τους δύο δεν έχει συλληφθεί.