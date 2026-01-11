Κραν Μοντανά: Η πόρτα υπηρεσίας του μοιραίου μπαρ «ήταν κλειδωμένη από μέσα», λέει ο ιδιοκτήτης

Στη σοκαριστική παραδοχή ότι η πόρτα υπηρεσίας του μπαρ στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, «ήταν κλειδωμένη από μέσα», προχώρησε ο ιδιοκτήτης του χώρου.

Ο Γάλλος Ζακ Μορέτι, συνιδιοκτήτης του μπαρ «Le Constellation» στο ελβετικό χειμερινό θέρετρο, συνελήφθη την Παρασκευή (9/1), στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για την τραγωδία.

Οι περισσότεροι από τους 40 ανθρώπους που βρήκαν τραγικό θάνατο εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε στο μπαρ, ήταν έφηβοι. Περίπου 116 άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, ο Μορέτι δήλωσε στην εισαγγελία του Βαλέ ότι είχε μάθει για την κλειδωμένη πόρτα αμέσως μετά τη θανατηφόρα πυρκαγιά.

Φωτό: Reuters

Όταν έφτασε στο σημείο, άνοιξε την πόρτα με τη βία, σύμφωνα αποσπάσματα αστυνομικών αναφορών που δημοσίευσαν πολλά γαλλικά και ελβετικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μορέτι είπε ότι βρήκε αρκετούς ανθρώπους να βρίσκονται πίσω από την πόρτα αφού την άνοιξε.

Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βεγγαλικά που ήρθαν σε επαφή με ηχομονωτικό αφρό, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος στην οροφή του υπογείου του καταστήματος.

Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι, το ζευγάρι που διηύθυνε το ελβετικό μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, φτάνουν για ανάκριση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης του καντονιού Valais στο Sion, στη νοτιοδυτική Ελβετία, στις 9 Ια

«Είχαμε δοκιμάσει βεγγαλικά και δεν έπαιρνε φωτιά»

Ερωτήματα εγείρονται επίσης σχετικά με την παρουσία και την προσβασιμότητα των πυροσβεστήρων, καθώς και για το εάν οι έξοδοι του μπαρ ήταν σύμφωνες με τους κανονισμούς.

«Προσθέτουμε πάντα ένα κερί με βεγγαλικό όταν σερβίρουμε ένα μπουκάλι κρασί στην τραπεζαρία», δήλωσε η σύζυγός του και συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι, η οποία αφέθηκε ελεύθερη μετά την ακρόαση της Παρασκευής.

Ο Ζακ Μορέτι δήλωσε ακόμα στους ερευνητές ότι είχε πραγματοποιήσει δοκιμές και τα βεγγαλικά δεν ήταν αρκετά ισχυρά για να ανάψουν τον ηχομονωτικό «αφρό» της ξύλινης οροφής. Ανέφερε ότι αγόρασε τον «αφρό» σε ένα κατάστημα DIY και τον εγκατέστησε ο ίδιος κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά την αγορά του καταστήματος το 2015.

Φωτό: X/Twitter

Για την είσοδο ανηλίκων στο μπαρ

Σχετικά με την παρουσία πολλών ανήλικων παιδιών στο μπαρ κατά τη στιγμή της τραγωδίας, ο Μορέτι δήλωσε ότι το κατάστημα απαγόρευε την είσοδο σε άτομα κάτω των 16 ετών και ότι οι πελάτες ηλικίας 16 έως 18 ετών έπρεπε να συνοδεύονται από ενήλικα.

Είπε ότι είχε δώσει αυτές τις «οδηγίες» στο προσωπικό ασφαλείας, αλλά αναγνώρισε ότι «είναι πιθανό να υπήρξε κάποιο κενό στο πρωτόκολλο».

Το ζευγάρι των ιδιοκτητών είναι ύποπτο για «ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».