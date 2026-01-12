Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η σκάλα που κατέρρευσε και έκαψε 34 θύματα

Νέες φρικτές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη φονική φωτιά στο Le Constellation, στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, λίγο πριν εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου ο 49χρονος Jacques Moretti, εκ των ιδιοκτητών του μπαρ.

Ο 49χρονος βρίσκεται υπό κράτηση και αντιμετωπίζει μια σειρά από κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, μαζί με την 40χρονη σύζυγό του και συνιδιοκτήτρια, Jessica Moretti.



Οι ερευνητές που χειρίζονται την υπόθεση έχουν πλέον διαπιστώσει ότι 34 από τα θύματα που πέθαναν τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου 2026 έχασαν τη ζωή τους στο κλιμακοστάσιο που είχε στενέψει κατά τα 2/3 ο ιδιοκτήτης του, όπως αναφέρει η Daily Mail.



Η σκάλα ξεκινούσε από το υπόγειο, όπου η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας που άναψαν την ηχομονωτική επένδυση αφρού στην οροφή.



«Αυτό αντιστοιχεί στο 85% των νεκρών», δήλωσε πηγή έρευνας. «Ήταν παγιδευμένοι στη μικροσκοπική σκάλα καθώς όλοι πάλευαν να βγουν, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν».



«Πολλοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο υπόγειο όταν το κλιμακοστάσιο γέμισε από κόσμο και κατέρρευσε. Το είχαν μειώσει σημαντικά σε μέγεθος οι ιδιοκτήτες».



Ελβετοί αστυνομικοί βρήκαν πολλά πτώματα στο κάτω μέρος της σκάλας, αφού κατέρρευσαν τα ξύλινα σκαλοπάτια και τα κιγκλιδώματα.



Δεν άντεξαν την πίεση του πλήθους που έφευγε, αποκολλήθηκαν από τον τοίχο και βυθίστηκαν στο υπόγειο.

«Καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία»

Ο Jacques Moretti παραδέχτηκε ότι μείωσε το πλάτος του κλιμακοστασίου από τρία μέτρα σε μόλις ένα μέτρο. Πραγματοποίησε μάλιστα ο ίδιος την ανακαίνιση όταν ανέλαβε τη διαχείριση του Constellation το 2015 και δεν είναι γνωστό αν είχε σχετική άδεια οικοδομής ή όχι.



Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές της έρευνας που μίλησαν στα μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία και την Ιταλία, η τροποποίηση «έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία».

Όταν ανακρίθηκε από τους εισαγγελείς την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, ο Jacques Moretti δεν αναφέρθηκε στην ανακαίνιση του κλιμακοστασίου, αλλά παραδέχτηκε ότι μια «πόρτα υπηρεσίας του ισογείου» ήταν κλειδωμένη από μέσα, όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Είπε ότι την άνοιξε διά της βίας μόλις έφτασε στο σημείο και βρήκε θύματα να πεθαίνουν από ασφυξία πίσω από αυτή.



Ο Jacques Moretti είπε ότι δεν γνώριζε γιατί η πόρτα ήταν κλειδωμένη και, μαζί με τη σύζυγό του, αρνήθηκε οποιαδήποτε αστική ή ποινική παράβαση.

Ο ίδιος αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον των εισαγγελέων στη Σιόν σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, καθώς οι δικαστές καλούνται να αποφασίσουν αν θα παρατείνουν την περίοδο κράτησής του.



Η Jessica Moretti φέρεται να οδήγησε μόνη της μέχρι το σπίτι της μέσα σε λίγα λεπτά από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, αφού φέρεται να έφυγε από το μπαρ με το ταμείο που περιείχε τις εισπράξεις εκείνης της ημέρας.



Η 40χρονη έχει αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση και ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Οι φρικιαστικές στιγμές μετά τη φωτιά

Το ζευγάρι αφηγήθηκε πώς νοίκιασε για πρώτη φορά το Costellation το 2015, όταν το «ανακαίνισαν από το Α έως το Ω», συμπεριλαμβανομένων «του δαπέδου, των επίπλων και του ίδιου του μπαρ», καθώς και της αντικατάστασης του αφρού στην οροφή.

«Η πυροσβεστική υπηρεσία πραγματοποίησε δύο ή τρεις επιθεωρήσεις πυρασφάλειας σε δέκα χρόνια λειτουργίας, χωρίς ποτέ να απαιτήσει ανακαινίσεις ή τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Moretti, ο οποίος παραδέχτηκε ότι δεν υπήρχε σύστημα καταιονισμού νερού ή καν πυροσβεστήρες.



Όταν ρωτήθηκε αν οι εργαζόμενοι είχαν εκπαιδευτεί σε θέματα πυρασφάλειας, απάντησε: «Όχι».



Αυτό έρχεται αφότου το ζευγάρι αποκάλυψε πώς μια σερβιτόρα που είχαν σαν κόρη τους πέθανε από ασφυξία κάτω από «έναν σωρό από πτώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

Παρέχοντας την πιο λεπτομερή μέχρι σήμερα περιγραφή της καταστροφής, το ζευγάρι δήλωσε ότι τα τελευταία λεπτά ζωής της Cyane Panine περιέγραφαν όλη τη φρίκη της βραδιάς.

Η Cyane είχε ενθαρρυνθεί από την Jessica Moretti να «φτιάξει την ατμόσφαιρα» στο Le Constellation, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Αυτό περιλάμβανε το να βάζουν οι σερβιτόρες βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας, προτού τις σηκώσουν στους ώμους των σερβιτόρων στο υπόγειο του μπαρ.

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ο Moretti τελικά άνοιξε την πόρτα του υπογείου απ’ έξω και βρήκε την Cyane να πεθαίνει, ενώ ήταν περιτριγυρισμένη από «ένα σωρό από πτώματα».



Θυμούμενος πώς βρήκε την Cyane ετοιμοθάνατη, είπε: «Βγήκα στην αυλή πίσω από το μπαρ. Όλα τα παράθυρα ήταν ανοιχτά. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι εκεί. Προσπάθησα να μπω μέσα, αλλά ήταν αδύνατο. Υπήρχε πάρα πολύς καπνός».



Δείχνοντας την «πόρτα υπηρεσίας» ο Moretti είπε ότι ήταν «κλειστή και κλειδωμένη από μέσα με μάνταλο, ενώ συνήθως δεν ήταν».



«Το ανοίξαμε με τη βία - τελικά υποχώρησε σε λίγα δευτερόλεπτα. Όταν άνοιξε η πόρτα, αρκετοί άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι στο πάτωμα, αναίσθητοι».



«Η Cyane, που την είχα σαν κόρη μου, ήταν μία από αυτούς. Τους τραβήξαμε όλους έξω και τους βάλαμε σε θέση ανάνηψης».



Η Cyane, Γαλλίδα υπήκοος όπως οι Moretti, πέθανε μέσα σε μια ώρα.



Ο Moretti είπε ότι αυτός και ο φίλος της Cyane «προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή για περισσότερο από μία ώρα στον δρόμο κοντά στο μπαρ, μέχρι που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μας είπαν ότι ήταν πολύ αργά».



Το ζευγάρι, που είναι και οι δύο Γάλλοι και από το νησί της Κορσικής, είναι ύποπτο για «ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικής βλάβης εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».



Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Moretti είναι πρώην μαστροπός, με μια σειρά από καταδίκες και περιόδους φυλάκισης στο παρελθόν, ενώ η σύζυγός του λέγεται ότι έχει καθαρό μητρώο στην αστυνομία.



Η έρευνα για την πυρκαγιά συνεχίζεται.