Ποια ήταν Cyane Panine: Η σερβιτόρα με το κράνος και τις σαμπάνιες πέθανε στη φωτιά του Κραν Μοντανά

Στο φως έρχονται περισσότερες, φρικτές λεπτομέρειες για τη μεγάλη τραγωδία που σημειώθηκε ανήμερα Πρωτοχρονιά στο μπαρ «Le Constellation» ανήμερα Πρωτοχρονιά στο Κραν Μοντανά όπου έχασαν τη ζωή τους 40 νέοι άνθρωποι ύστερα από πυρκαγιά.

Αν και η ταυτοποίηση των 40 σορών έχει ολοκληρωθεί, πριν από λίγες ημέρες γνωστοποιήθηκε η ταυτότητα της σερβιτόρας που άθελά της προκάλεσε την τραγωδία. Δυστυχώς, η νεαρή Cyane Panine συγκαταλέγεται ανάμεσα στους νεκρούς.

Πρόκειται για τη νεαρή κοπέλα, οι φωτογραφίες της οποίας έκαναν τον γύρο του διαδικτύου καθώς κάθεται στους ώμους ενός συναδέλφου της και φορώντας ένα μοτοσικλετικό κράνος κρατάει στα χέρια της δυο μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά. Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα από την οροφή καθώς ήταν επενδυμένη με εύφλεκτο υλικό κάτι που προκάλεσε την ταχύτατη επέκταση της φωτιάς. Αποτέλεσμα ήταν να παγιδευτούν οι θαμώνες.

Οι ιδιοκτήτες του μαγαζιού, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι κατά τη διάρκεια της απολογίας τους στους εισαγγελείς της Ελβετίας περιέγραψαν το νεαρό κορίτσι ως «μέλος της οικογένειας». «Ήταν σαν νύφη για μας, σαν μικρή μου αδελφή. Πέρασε τα Χριστούγεννα μαζί μας. Είμαι συντετριμμένη», δήλωσε η Τζέσικα Μορέτι η οποία τελικά αφέθηκε ελεύθερη.

Οι ιδιοκτήτες του ελβετικού μπαρ Le Constellation περιέγραψαν την περασμένη εβδομάδα πώς η Cyane, την οποία θεωρούσαν «θετή κόρη», πέθανε από ασφυξία «σε ένα σωρό από πτώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα», σύμφωνα με την dailymail που επικαλείται το 20minuten.



Σύμφωνα με τα πρακτικά της ανάκρισης που είδε η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger, οι ιδιοκτήτες αναγνώρισαν με σαφήνεια τον αποθανόντα 24χρονο σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Όπως προκύπτει από τις απολογίες, ο Ζακ Μορέτι, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος, αποκάλυψε ότι μόλις έφτασε στο τόπο της τραγωδίας εντόπισε τη νεαρή Cyane ακίνητη πίσω από την κλειδωμένη πόρτα υπηρεσίας. Όπως ανέφερε, φαίνεται πως η νεαρή κοπέλα να προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα μάταια, καθώς αυτή ήταν κλειδωμένη.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας, η Cyane απλώς ακολουθούσε οδηγίες των εργοδοτών της και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη φωτιά. Η οικογένεια επιρρίπτει ευθύνες στη διεύθυνση του καταστήματος και στις αρχές. «Δεν θέλω καμία μητέρα στον κόσμο να ξαναζήσει ποτέ αυτόν τον πόνο και αυτήν την αδικία. Αν μιλάω σήμερα, είναι αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο», τόνισε η μητέρα της, Astrid Panine.