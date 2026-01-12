Κραν Μοντανά: Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης του μπαρ «Le Constellation»

Την ανακοίνωση της προφυλάκισης του 44χρονου ιδιοκτήτη του μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 40 νέοι άνθρωποι τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ελβετικό δικαστήριο.

Το δικαστήριο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Ζακ Μορέτι θα κρατηθεί για τρεις μήνες με δικαίωμα αναστολής εάν ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διαφυγής από τη χώρα, όπως η κατάθεση εγγύησης.

Οι εισαγγελείς του καντονιού Valais διέταξαν αρχικά την κράτηση του Μορέττι την Παρασκευή μετά από μια μακρά ακρόαση με αυτόν και τη σύζυγό του, Τζέσικα.



Οι δικηγόροι της συζύγου του, Τζέσικα Μορέτι, δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα επιτρέψει στον σύζυγό της να ανακτήσει την ελευθερία του μόλις εκπληρωθούν οι όροι. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Η αρχή αυτή έλαβε υπόψη την άνευ όρων δέσμευση της Τζέσικα Μορέτι και του συζύγου της να μην αποφύγουν τις νομικές διαδικασίες που θα αντιμετωπίσουν από κοινού», ανέφεραν.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν οι εργαζόμενοι στο νυχτερινό μαγαζί σήκωσαν μπουκάλια σαμπάνιας στα οποία είχαν τοποθετηθεί βεγγαλικά με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά ο ηχομονωτικός αφρός στην οροφή του μπαρ του υπογείου. Με ταχύτατους ρυθμούς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε όλο το μαγαζί παγιδεύοντας στο εσωτερικό του τους θαμώνες.

Η είδηση ​​ότι το μπαρ δεν είχε επιθεωρηθεί για πέντε χρόνια έχει σοκάρει τις οικογένειες των θυμάτων. Τα περισσότερα θύματα της πυρκαγιάς ήταν νεαρά άτομα - οκτώ ήταν κάτω των 16 ετών.

Πολλοί από τους τραυματίες έχουν σοβαρά εγκαύματα. Ογδόντα παραμένουν σε νοσοκομεία στην Ελβετία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.