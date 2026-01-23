Κραν-Μοντανά: Αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του Constellation με εγγύηση 215.000 ευρώ

Ο Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτης του κλαμπ Constellation στο Κραν Μοντανά, αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή από το Δικαστήριο Καταναγκαστικών Μέτρων της Σιόν, αφού κατέβαλε εγγύηση 200.000 φράγκων (περίπου 215.000 ευρώ). Ο Μορέτι και η σύζυγός του, Τζέσικα Μάρικ, ερευνώνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και εμπρησμό, μετά τη τραγική νύχτα που κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε 116 την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ του.

Η εγγύηση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αρχικά αναμενόταν ποσό ενός εκατομμυρίου φράγκων. Η εισαγγελία της Σιόν εξήγησε ότι το ποσό θεωρήθηκε κατάλληλο, δεδομένου ότι οι κατηγορούμενοι δεν έχουν τρέχον εισόδημα, ενώ τα ακίνητα και τα μισθωμένα οχήματά τους είναι υποθηκευμένα. Δύο ακίνητα που ανήκουν στο ζεύγος και ερευνώνται φέρουν υποθήκες ύψους 1.100.000 και 250.000 φράγκων.

Ο Μορέτι δήλωσε στους δικαστές ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να διαφύγει και ότι η ζωή του είναι στην Ελβετία, τονίζοντας την επιθυμία του να αποκαλυφθεί η αλήθεια για την υπόθεση. Η απόφαση του δικαστηρίου για αποφυλάκιση ελήφθη μετά από νέα αξιολόγηση του κινδύνου διαφυγής και εξέταση της προέλευσης των χρημάτων και της σχέσης του με το άτομο που κατέβαλε την εγγύηση, με βάση την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Δεν επιβλήθηκε ηλεκτρονικό βραχιόλι στον Μορέτι, όπως είχε ζητηθεί, ενώ εφαρμόστηκαν τα «κλασικά μέτρα»: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, κατάθεση των εγγράφων ταυτότητας, υποχρεωτική καθημερινή παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και η εγγύηση των 200.000 φράγκων.