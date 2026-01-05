Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν όλοι οι νεκροί και τραυματίες της πυρκαγιάς

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (5/1) ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση όλων των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών παραμένει 40, ενώ οι τραυματίες μειώθηκαν ελαφρώς σε 116 από 119, καθώς τρεις τραυματίες που είχαν μεταφερθεί στο τμήμα επειγόντων εκείνη τη νύχτα προσμετρήθηκαν κατά λάθος ως τραυματίες του κλαμπ.

Οι ελβετικές Αρχές ενημέρωσαν, χθες 4/1, επίσημα την ελληνική πρεσβεία στη Βέρνη και το γενικό προξενείο στη Γενεύη ότι ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, βρίσκεται η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας.

Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται 68 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, 10 Ιταλοί, 4 Σέρβοι, 2 Πολωνές, 1 Βελγίδα, 1 Πορτογαλίδα, 1 υπήκοος της Τσεχίας, 1 Αυστραλός, 1 Βόσνιος, 1 υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, 1 Λουξεμβούργιος, καθώς και 4 άτομα με διπλή υπηκοότητα (Γαλλίας/Φινλανδίας, Ελβετίας/Βελγίου, Γαλλίας/Ιταλίας, Ιταλίας/Φιλιππίνων). Από αυτούς, 83 παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας προσφέρει τις πρώτες επίσημες και πλήρεις πληροφορίες για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που συγκλόνισε την Ελβετία και τη διεθνή κοινότητα.