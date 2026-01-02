Τι είναι το flashover που μετέτρεψε σε πύρινη κόλαση το ρεβεγιόν στο Κραν Μοντανά

Ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για το πώς προκλήθηκε η πολύνεκρη τραγωδία που συγκλόνισε την Ευρώπη την Πρωτοχρονιά του 2026, στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά.

Η φωτιά που σκόρπισε τον θάνατο στο μπαρ «Le Constellation», ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει στον θάνατο πάνω από 40 ανθρώπους, ενώ πάνω από 100 είναι τραυματισμένοι και αρκετοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία.

Φωτό: Reuters

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές εθνικότητες. Πολλοί από τους νεκρούς και τους τραυματίες είναι άτομα νεαρής ηλικίας.

Δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων και η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο μπαρ.

Φωτό: Reuters

Πολλοί είναι οι μάρτυρες που έχουν περιγράψει τις δραματικές συνθήκες εγκλωβισμού και πανικού στο υπόγειου του μοιραίου μπας, με τη φωτιά πιθανότατα να ξεκίνησε από βεγγαλικά σε μπουκάλια κάτω από την ξύλινη οροφή.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα μετατρέποντας το χώρο σε παγίδα θανάτου και οι ελβετικές Αρχές δήλωσαν ότι η φωτιά εξελίχθηκε γρήγορα σε «flashover», ένα επικίνδυνο φαινόμενο κατά το οποίο όλα σε ένα δωμάτιο αναφλέγονται σχεδόν ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με το CNN, η γενική εισαγγελέας στο καντόνι του Βαλέ, Μπεατρίς Βιλούντ, σημείωσε την Παρασκευή (2/1) ότι η φλόγα μετατράπηκε σε «flashover» αφού πιθανότατα προκλήθηκε από βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας που βρέθηκαν πολύ κοντά στην οροφή.

Τι είναι το flashover

Ένα flashover συμβαίνει όταν θερμά αέρια ανεβαίνουν στην οροφή και εξαπλώνονται στους τοίχους, σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας (NFPA). Η θερμότητα στη συνέχεια εντείνεται μέχρι όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα στο δωμάτιο να φτάσουν στο σημείο ανάφλεξής τους και να πιάσουν φωτιά.

Οι Αρχές έχουν επίσης συζητήσει το «backdraft» (αντίστροφο ρεύμα αέρα) ως έναν άλλο πιθανό παράγοντα που συμβάλλει στην τόσο γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς. Ένα backdraft είναι μια έκρηξη που συμβαίνει όταν εισάγεται οξυγόνο σε ένα δωμάτιο γεμάτο θερμά αέρια, σύμφωνα με την NFPA.

Καθώς οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 538 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και οι πυροσβέστες με πλήρη προστατευτική εξάρτυση είναι απίθανο να επιβιώσουν, δήλωσε η NFPA.

«Μπορεί να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτα»

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος πυρόσβεσης Stephen MacKenzie δήλωσε στο CNN ότι ένα flashover δημιουργεί κυματισμούς καπνού που εξαπλώνονται πλευρικά στην οροφή και αρχίζουν να «προθερμαίνουν» τα πάντα μπροστά της.

Καθώς η φωτιά εξαπλώνεται, αρχίζει να αναζητά περισσότερο οξυγόνο, είπε ο MacKenzie.

Εάν υπάρχει ένα άνοιγμα από το οποίο εισέρχεται οξυγόνο, όπως μια πόρτα που ανοίγει καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα «φαινόμενο καμινάδας», εξήγησε, το οποίο επιτάχυνε τη ροή καπνού και εύφλεκτων αερίων προς τα πάνω.

«Υπάρχει ένα στρώμα θερμού αερίου που αναπτύσσεται, υπάρχει θερμότητα να ακτινοβολεί προς τα κάτω. Οι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν, πρέπει να φύγω από εδώ», ανέφερε ο MacKenzie.

Η φωτιά θα έχει επίσης δημιουργήσει ένα μείγμα εύφλεκτων αερίων, είπε, το οποίο θα αρχίσει να αναφλέγεται. «Ο καπνός στην πραγματικότητα καίγεται».

Όταν ρωτήθηκε πόσο χρόνο χρειάζεται για να γίνει ένα flashover, απάντησε: «Δευτερόλεπτα. Εξετάζουμε δευτερόλεπτα έως λεπτά».

Τα τραύματα στους εγκαυματίες συνάδουν με flashover

Το ιατρικό προσωπικό δήλωσε την Παρασκευή (2/1) ότι ορισμένοι από τους ασθενείς που νοσηλεύονται φαίνεται να έχουν τραυματισμούς που συνάδουν με flashover.

«Οι περισσότεροι από τους ασθενείς μας φαίνεται να έχουν πέσει θύματα του flashover, με τραυματισμούς τυπικούς για αυτό το φαινόμενο», δήλωσε στο CNN ένας εκπρόσωπος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της Γενεύης (HUG), προσθέτοντας ότι θα μπορούσε επίσης να ήταν πιθανό ένα φαινόμενο backdraft.

Ο Δρ. Robert Larribau, επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο HUG, δήλωσε ότι όσοι επηρεάζονται από flashover συνήθως εμφανίζουν σοβαρά εγκαύματα «που επηρεάζουν κυρίως τις εκτεθειμένες περιοχές του σώματος όπως το πρόσωπο, τον λαιμό και τα άνω άκρα».

Οι τραυματισμοί από το φαινόμενο backdraft συνήθως περιλαμβάνουν «σοβαρό τραύμα από έκρηξη, εκτεταμένη θερμική βλάβη και θανατηφόρα εισπνοή τοξικών αερίων», ανέφερε σε δήλωσή του.