Ριζικές αλλαγές για την διαδικασία πρόκρισης στα τελικά του Euro σκέφτεται η UEFA

Σύμφωνα με δημοσιεύσεις του Guardian, από την Τρίτη 21 Απριλίου η UEFA έχει ξεκινήσει μία διαδικασία αναδιαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μένει να την εξετάσουν οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ώστε να παρθεί η τελική απόφαση. Την υποχρέωση για την λήψη και την ανακοίνωσή της, την έχει πάρει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, η οποία θα κάνει γνωστή οποιαδήποτε αλλαγή στην Κωνσταντινούπολη, πριν από τον τελικό του Europa League τον Μάιο.

Ποιος ο λόγος αναδιαμόρφωσης;

Η UEFA άκουσε τα παράπονα των φιλάθλων και των τηλεοπτικών σταθμών, που πληρώνουν πολλά χρήματα για τα δικαιώματα και αποφάσισε να αλλάξει την μορφή των προκριματικών.

Επίσης, οι ισχυρότερες εθνικές ομάδες αντιμετωπίζουν την διαδικασία ως μία απλή ρουτίνα ή αντιμετωπίζουν σε προκριματικούς αγώνες ομάδες μικρότερης ποιότητας, με αποτέλεσμα ένας αγώνας να κρίνει την πρόκριση μίας ομάδας στο Euro.

Ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές

Η πρώτη είναι το «Ελβετικό Σύστημα», δηλαδή η μορφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων (Champions League, Europa League και Conference League) που ισχύει από την περσινή σεζόν. Η σκέψη της UEFA πίσω από αυτό είναι η αύξηση του ανταγωνισμού και της «εμπορικότητας», καθώς όλες οι εθνικές θα έχουν τις ευκαιρίες τους με περισσότερους αγώνες.

Η δεύτερη και επικρατέστερη είναι το μοντέλο του Nations League. Επιχειρείται ο διαχωρισμός μεταξύ των ομοσπονδιών σε 3 γκρουπ δυναμικότητας βασιζόμενος στην κατάταξή τους (League). Στην συνέχεια δημιουργείται μία φάση ομίλων από 4 ομάδες. Με αυτό τον τρόπο, ομάδες παρόμοιας δυναμικότητας θα μάχονται σώμα με σώμα για να διεκδικήσουν μία θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο τρόπος λειτουργίας τους

Οι νικητές των ομίλων που θα προκύψουν από την League A θα προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση, ενώ οι υπόλοιπες χώρες θα συμμετέχουν σε ένα σύστημα play-off για να προκριθούν κι αυτές. Πιθανότατα, 24 θα είναι οι ομάδες που θα αγωνίζονται στο EURO.