Εθνική Ελλάδας: Η μεγάλη ευκαιρία της «γαλανόλευκης» είναι μπροστά της

Η εθνική Ελλάδας μπορεί να μην βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όμως στο Nations League θα συμμετάσχει στο Group A, μετά τον προβιβασμό της πέρσι.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε, και η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία, σε έναν όμιλο που στα δικά μου μάτια δεν είναι τρομακτικός. Αντιθέτως είναι μια ευκαιρία.

Το φαβορί

Η Γερμανία είναι προφανώς και το φαβορί, και σε ότι κατάσταση και να βρίσκεται είναι μια ομάδα που διαθέτει μερικούς από τους κορυφαίου ποδοσφαιριστές. Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλό της έχοντας πέντε νίκες και μια ήττα, αυτή από την Σλοβακία την πρώτη αγωνιστική. Στο προηγούμενο Nations League είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά οπού ηττήθηκε από την πρωταθλήτρια Πορτογαλία, ενώ στον μικρό τελικό έχασε από τους Γάλλους. Επομένως φαίνεται πως είναι μια ομάδα που είναι και ένα εκ των φαβορί για την κατάκτηση, κάτι που δεν θα απέφευγε η εθνική όντας στο Group A.

Η παραδοσιακή δύναμη με την... «αχίλλειο πτέρνα»

Οι Ολλανδοί βρίσκονται σε μια φάση σταθεροποίησης και ανανέωσης υπό τον Ρόναλντ Κούμαν, και μετά την αξιοπρεπή παρουσία τους στο Euro του 2024, οπού έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά, αλλά και την πρόκρισή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, θέλουν να συνεχίζουν να «χτίζουν» μια ομάδα που τα επόμενα χρόνια θα είναι στις «ελίτ» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οι «Oranje» έχουν μεγάλη ποιότητα στην άμυνα με παίκτες όπως οι Φαν Ντάικ, Φαν Ντε Φεν και Ντε Γιόνγκ, στην μεσαία γραμμή ο φορμαρισμένος Ρέιντερς προστέθηκε δίπλα στον Ντε Γιόνγκ δημιουργώντας ένα πολύ ποιοτικό δίδυμο, ενώ το «νέο αίμα» μεσοεπιθετικά, (Σίμονς και Χάκπο) προσθέτει ενέργεια και δημιουργικότητα. Η ομάδα του Κούμαν, όπως έχει πει και ο ίδιος, έχει μεγάλο πρόβλημα στην κορυφή της επίθεσης, με λύσεις όπως ο Ντεπάι (που δεν είναι καθαρό 9ρι), ο Βέγκχορστ και ο Μπρόμπεϊ να μην είναι επαρκής ώστε να γίνουν οι φορ που θέλει. Επίσης οι Ολλανδοί φαίνεται να έχουν μια αστάθεια στα μεγάλα ματς, καθώς δεν φαίνεται να μπορούν να διατηρήσουν την ίδια ένταση σε όλη την διάρκεια του αγώνα, ενώ είναι μια ομάδα που κάνει αρκετά ατομικά αμυντικά λάθη. Επιπροσθέτως η απόδοση της ομάδας επηρεάζεται σημαντικά αν λείπει ο Βαν Ντάικ ή ο Ντε Γιόνγκ, συνθήκη που δείχνει ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους παίκτες-κλειδιά. Η «Oranje» παίζει παιχνίδι κατοχής και διαθέτει αρκετά δημιουργικό υλικό. Παρόλα αυτά το μεγάλο πρόβλημα στην επίθεση, και η αστάθεια στην άμυνα την κάνουν αρκετά ευάλωτη, και σε καμία περίπτωση δεν φαντάζει φόβητρο.

Οι «βατοί» Βαλκάνιοι

Η Σερβία είναι μια από τις πιο αμφίρροπες ομάδες στην Ευρώπη. Οι «Αετοί» παρουσιάζουν μια εικόνα μεγάλης αντίφασης, καθώς ενώ διαθέτουν πάρα πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, δεν έχουν καταφέρει να δέσουν σαν ομάδα, να παρουσιάσουν μια καλή εικόνα και να ανταγωνιστούν σε μεγάλα τουρνουά. Ο Βέλικο Παούνοβιτς διαθέτει ένα από τα πιο ταλαντούχα ρόστερ μεσοεπιθετικά, όμως αυτός, όπως και οι προηγούμενοι προπονητές, δεν έχουν καταφέρει να το... «δέσουν το γλυκό». Οι Σέρβοι παρουσιάζουν μεγάλα αμυντικά κενά καθώς δέχονται πολύ εύκολα γκολ, ενώ η αποτυχία στις μεγάλες διοργανώσεις έχει δημιουργήσει νεύρα στους ήδη θερμόαιμους Σέρβους, που ψάχνουν τρόπο να σταθεροποιηθούν. Όπως και να έχει μιλάμε για μια ομάδα που η επιθετική της γραμμή φοβίζει, όμως πληγώνει τον εαυτό της με την κακή αμυντική της λειτουργία και το γεγονός ότι είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο.

🇷🇸🦅 Репрезентација Србије одиграће у марту две пријатељске утакмице у Дохи, у склопу Фестивала фудбала Катар 2026, престижног међународног догађаја који окупља неке од најјачих селекција света.



Орлови ће 26. марта одмерити снаге са домаћином, репрезентацијом 🇶🇦 Катара, док је… pic.twitter.com/oa4XJRm2Tr — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) January 19, 2026

Ήταν γνωστό πως η εθνική θα κληθεί να αντιμετωπίσει σπουδαίες ομάδες που έχουν μεγάλη παράδοση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όμως αυτή η πρόκληση μόνο καλό μπορεί να κάνει στο σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς θα μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι στους καλύτερους, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί και να αποκτήσει σημαντική εμπειρία που θα την βοηθήσει στο μέλλον στις μεγάλες διοργανώσεις. Αν κοιτάξει κανείς όλες τις ομάδες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει, η Ελλάδα στα δικά μου μάτια δεν έχει την πιο δύσκολη κλήρωση. Αντιθέτως αντιμετωπίζει ομάδες οι οποίες έχουν αρκετές αδυναμίες, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει την εμπειρία αλλά και τα εργαλεία (ποδοσφαιριστές) για να τις εκμεταλλευτεί.

Πέρα από όλα αυτά, η εθνική αν τερματίσει τρίτη (που δεν είναι καθόλου απίθανο) θα έχει την δυνατότητα να παίξει για να παραμείνει στο Group A, και η υψηλή της βαθμολογία θα την βοηθήσει και αναφορικά με το Euro 2028, καθώς θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro. Επομένως ίσως αυτή η διοργάνωση να είναι η αρχή της πορεία της εθνικής Ελλάδας για την επιστροφή της στις μεγάλες διοργανώσεις, από εκεί που τόσα χρόνια λείπει.