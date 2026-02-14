Ποιες είναι οι πιθανότητες της Εθνικής Ελλάδας στον όμιλο του Nations League

Την περασμένη Πέμπτη (12/2), η Εθνική Ελλάδας έμαθε τους αντιπάλους τους, στο Nations League, το οποίο ξεκινά τον Σεπτέμβριο και έχει μεγάλη σημασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς συνδέεται άρρηκτα, με το Euro 2028.

Σε περίπτωση που το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, στον οποίο θα βρει απέναντι του τις Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία, τότε συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να αγωνιστεί στα playoffs του Μαρτίου 2028.

Ο αριθμός των ομάδων θα εξαρτηθεί από το πόσες διοργανώτριες χώρες (Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία) θα πάρουν απευθείας εισιτήριο για το Eurο. Θυμίζουμε πως οι δύο καλύτερες διοργανώτριες χώρες που δεν έχουν προκριθεί θα παίξουν στα playoffs.

Εάν καλυφθούν οι δύο θέσεις στα playoffs, τότε θα αγωνιστούν οκτώ ομάδες (4 ή 6 από το Nations League). Εάν καλυφθεί μία θέση, τότε θα παίξουν στα playoffs 12 ομάδες (8 ή 9 από το Nations League), ενώ αν οι διοργανώτριες χώρες δεν καλύψουν θέση, τότε οκτώ ομάδες θα κοντραριστούν στα playoffs (4 από το Nations League).

H Εθνική Ελλάδας θα βρεθεί αντιμέτωπη με τρεις αντιπάλους παγκόσμιας κλάσης όμως έχει και ένα σημαντικό κίνητρο να διακριθεί στο Nations League, καθώς μέσα από αυτό θα προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028.

Αν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τερματίσει από 1η έως 3η στο γκρουπ της, τότε θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro.

Εάν από την άλλη μεριά η Ελλάδα τερματίσει τελευταία (4η), τότε θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και θα έχει ένα μεγαθήριο στον όμιλό της, στην προσπάθεια για επιστροφή σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Με αφορμή την κλήρωση των ομίλων του Nations League, η γνωστή σελίδα Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες κάθε ομάδας σε όλους τους ομίλους. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παρουσιάζεται ως αουτσάιντερ στο δικό γκρουπ, έχοντας μόλις 8% πιθανότητες να τερματίσει στην κορυφή, 18% για τη δεύτερη θέση, 32% για την τρίτη και 42% για την τέταρτη.