Εθνική Ελλάδας: Αυτοί είναι οι αντίπαλοί της στο Nations League
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της εθνικής μας ομάδας για το Nations League, όπως τους έβγαλε η κληρωτίδα.
Η κλήρωση για το επερχόμενο Nations League πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (12/2) στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες.
Εκεί βρέθηκε ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, αλλά και την Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη, όπως μαζί τους ήταν και οι τεχνικοί διευθυντές των εθνικών ομάδων, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης.
Η εθνική μας ομάδα, η οποία πέρυσι προβιβάστηκε στο Group A, δηλαδή στο πρώτο γκρούπ δυναμικότητας με τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, θα αντιμετωπίσει την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία στο επερχόμενο Nations League.
Να υπενθυμίσουμε ότι μετά τη φάση των ομίλων, η οποία ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2026, οι καλύτερες ομάδες της League A θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση του Euro μέσω των προημιτελικών τον Μάρτιο 2027, ενώ η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει με παρατεταμένο διεθνές «παράθυρο» από 24 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2026, κατά το οποίο οι ομάδες θα δώσουν γενικά αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Δείτε αναλυτικά όλα τα γκρούπ του Nations League
League A
1ος όμιλος
- Γαλλία
- Ιταλία
- Βέλγιο
- Τουρκία
2ος όμιλος
- Γερμανία
- Ολλανδία
- Σερβία
- Ελλάδα
3ος όμιλος
- Ισπανία
- Κροατία
- Αγγλία
- Τσεχία
4ος όμιλος
- Πορτογαλία
- Δανία
- Νορβηγία
- Ουαλία
League B
1ος όμιλος
- Σκωτία
- Ελβετία
- Σλοβενία
- Βόρεια Μακεδονία
2ος όμιλος
- Ουγγαρία
- Ουκρανία
- Γεωργία
- Βόρεια Ιρλανδία
3ος όμιλος
- Ισραήλ
- Αυστρία
- Ιρλανδία
- Σουηδία
4ος όμιλος
- Πολωνία
- Βοσνία - Ερζεγοβίνη
- Ρουμανία
- Κόσοβο
League C
1ος όμιλος
- Αλβανία
- Φινλανδία
- Λευκορωσία
- Σαν Μαρίνο
2ος όμιλος
- Μαυροβούνιο
- Αρμενία
- Κύπρος
- Λετονία ή Γιβραλτάρ
3ος όμιλος
- Καζακστάν
- Σλοβακία
- Νησιά Φερόε
- Μολδαβία
4ος όμιλος
- Ισλανδία
- Βουλγαρία
- Εσθονία
- Λουξεμβούργο ή Μάλτα
League D
1ος όμιλος
- Γιβραλτάρ ή Λετονία
- Μάλτα ή Λουξεμβούργο
- Ανδόρα
2ος όμιλος
- Λιθουανία
- Αζερμπαϊτζάν
- Λιχτενστάιν