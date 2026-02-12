Εθνική Ελλάδας: Αυτοί είναι οι αντίπαλοί της στο Nations League

Η κλήρωση για το επερχόμενο Nations League πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (12/2) στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες.

Εκεί βρέθηκε ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, αλλά και την Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη, όπως μαζί τους ήταν και οι τεχνικοί διευθυντές των εθνικών ομάδων, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης.

Η εθνική μας ομάδα, η οποία πέρυσι προβιβάστηκε στο Group A, δηλαδή στο πρώτο γκρούπ δυναμικότητας με τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, θα αντιμετωπίσει την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία στο επερχόμενο Nations League.

Να υπενθυμίσουμε ότι μετά τη φάση των ομίλων, η οποία ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2026, οι καλύτερες ομάδες της League A θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση του Euro μέσω των προημιτελικών τον Μάρτιο 2027, ενώ η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει με παρατεταμένο διεθνές «παράθυρο» από 24 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2026, κατά το οποίο οι ομάδες θα δώσουν γενικά αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δείτε αναλυτικά όλα τα γκρούπ του Nations League

League A

1ος όμιλος

Γαλλία

Ιταλία

Βέλγιο

Τουρκία

2ος όμιλος

Γερμανία

Ολλανδία

Σερβία

Ελλάδα

3ος όμιλος

Ισπανία

Κροατία

Αγγλία

Τσεχία

4ος όμιλος

Πορτογαλία

Δανία

Νορβηγία

Ουαλία

League B

1ος όμιλος

Σκωτία

Ελβετία

Σλοβενία

Βόρεια Μακεδονία

2ος όμιλος

Ουγγαρία

Ουκρανία

Γεωργία

Βόρεια Ιρλανδία

3ος όμιλος

Ισραήλ

Αυστρία

Ιρλανδία

Σουηδία

4ος όμιλος

Πολωνία

Βοσνία - Ερζεγοβίνη

Ρουμανία

Κόσοβο

League C

1ος όμιλος

Αλβανία

Φινλανδία

Λευκορωσία

Σαν Μαρίνο

2ος όμιλος

Μαυροβούνιο

Αρμενία

Κύπρος

Λετονία ή Γιβραλτάρ

3ος όμιλος

Καζακστάν

Σλοβακία

Νησιά Φερόε

Μολδαβία

4ος όμιλος

Ισλανδία

Βουλγαρία

Εσθονία

Λουξεμβούργο ή Μάλτα

League D

1ος όμιλος

Γιβραλτάρ ή Λετονία

Μάλτα ή Λουξεμβούργο

Ανδόρα

2ος όμιλος