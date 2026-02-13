Εθνική Ελλάδας: Το πρόγραμμα «φωτιά» της γαλανόλευκης στο Nations League

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την παρθενική της συμμετοχήστην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μετά την κλήρωσητων ομίλων του Nations League 2026-27 που διεξήχθη στις Βρυξέλλες. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τοποθετήθηκε στον 2ο όμιλο της League A, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τρία μεγαθήρια: τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.

Η «γαλανόλευκη» ξεκινά τις υποχρεώσεις της με δύο υψηλής δυσκολίας εκτός έδρας αναμετρήσεις τον Σεπτέμβριο. Η πρεμιέρα θα γίνει στις 24 του μηνός απέναντι στη Σερβία, ενώ τρεις ημέρες αργότερα (27/09) ακολουθεί η δοκιμασία κόντρα στα «πάντσερ». Τον Οκτώβριο, η Ελλάδα επιστρέφει εντός έδρας, υποδεχόμενη την Ολλανδία (01/10) και τη Γερμανία (04/10). Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο, με το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αντιμετωπίζει την Ολλανδία εκτός έδρας και να κλείνει τις υποχρεώσεις του υποδεχόμενο τη Σερβία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Εθνικής:

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ελλάδα (21:45)

Ολλανδία - Γερμανία (21:45)

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Ολλανδία (19:00)

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)

Γερμανία - Σερβία (21:45)

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Γερμανία (21:45)

Ολλανδία - Σερβία (21:45)

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Σερβία (21:45)

Γερμανία - Ολλανδία (21:45)