Τρομερό σκηνικό στην Σαουδική Αραβία: Η ιδιαίτερη αμφίεση των παιδιών που συνόδευσαν τους παίκτες

Ένα τρομερό σκηνικό εκτυλίχθηκε στην Σαουδική Αραβία στον αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στην Αλ Νάσρ και την Αλ Αχλί, με τα παιδιά που συνόδευσαν του παίκτες να είναι ντυμένα ως... ενήλικοι επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα οι μασκότ που συνόδευσαν τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο ντύθηκαν με τις εμφανίσεις του επαγγέλματος που θέλουν να ακολουθήσουν όταν μεγαλώσουν, σε ένα αρκετά πρωτότυπο και όμορφο σκηνικό που διοργάνωσε η ομοσπονδία. Γιατροί, πιλότοι, αστροναύτες και οικοδόμοι ήταν μερικά από τα μελλοντικά επαγγέλματα των μασκότ, ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι από τα 22 παιδιά, μόλις το ένα ήταν ντυμένο ως ποδοσφαιριστής.